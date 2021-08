Denuncias por abuso infantil y ataque a vecinos: intentaron quemar a una mujer en Santa Fe

Un hecho escalofriante se vivió en la ciudad Santa Fe: una mujer denunció haber sido rociada con nafta y prendida fuego mientras regaba el jardín delantero de su casa. Según su relato, dos hombres en moto le arrojaron combustible en todo el cuerpo, luego le lanzaron un objeto prendido fuego y escaparon. “Estamos seguros de que tiene que ver con la denuncia de abusos sexuales”, dijo una de las vecinas de la víctima.

Resulta que en julio un grupo de padres había denunciado que una pareja (un hombre de 65 años y su esposa 30 años menor) del barrio Los Cipreses, en la capital provincial, habían abusado de sus hijos: dos niños de 8 y 9 años y una nena de 9. De acuerdo con varios medios santafesinos, los abusos ocurrieron el año pasado, pero los padres de los chicos tomaron conocimiento hace cuatro meses, cuando decidieron radicar la denuncia.

Los padres habían revelado que uno de los nenes comenzó a comportarse de manera extraña: no dormía, no comía, no quería ir a la escuela. "Él pudo de alguna manera expresarse y contar lo que sucedía", le explicó una de las madres de los chicos al sitio Aire de Santa Fe, mientras que otra mujer resaltó: "Es muy difícil la situación, mi hijo no duerme, no sale a jugar, es miedo todos los días, cambió al 100%. Hablamos con las otras mamás y se desató este caos que estamos viviendo”.

En la denuncia, los padres señalan que los abusos se producían cuando los chicos salían a jugar a la calle. “Él siempre está en la vereda, los invita a tomar tereré, los invita con masitas. Estos tres nenes siempre estuvieron juntos, jugaban juntos, siempre estaban en la vereda, a veces él venía con chupetines, no sabemos en qué momento y en qué circunstancia pasó”, resaltaron los tutores de los chicos.

La denuncia contra el hombre de 65 años y pareja, de 35, fue hecha en la Comisaría de la Mujer de la zona. La causa recayó en manos del fiscal Roberto Olcese, quien aceptó a los padres de los menores como querellantes, aunque todavía falta que el trámite se concrete. En primer lugar, la Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual ordenó se le tome declaración en cámara Gesell a cada uno de los chicos.

De hecho, en los relatos de dos de los tres menores no se encontraron elementos que indiquen que hayan sido víctimas de un ataque sexual. Mientras que en el relato del tercero, sí hay algunos indicios “que permiten analizar la posibilidad de que haya habido abuso”. Vale aclarar que en el informe médico no constan lesiones compatibles con un abuso sexual en el chico, mientras que los otros dos no fueron revisados por un médico por decisión del fiscal.

Los padres de los nenes sostienen que el resultado de la cámara Gesell a los tres chicos "fue positivo, en especial con uno de los menores que fue mucho más grave que los otros dos". "Los detalles son totalmente consistentes, ellos realizaron declaraciones por separado y fueron muy iguales, queremos justicia, el vive a 100 metros de los tres domicilios, sigue en libertad, pedimos por favor la detención", insistieron.

Con respecto a los tiempos de la Justicia, una de las madres presentes en las manifestaciones que vienen realizando desde que trascendió el caso remarcó que aguardan novedades desde hace más de tres meses. “Yo entiendo los tiempos legales y los procesos, pero ya esperamos tres meses e intentamos ser cautelosos y tener paciencia, pero no podemos más con los chicos así. No nos dan una respuesta contundente porque ellos siguen libres y todavía no están imputados”, sostuvo y sentenció: "Queremos que lo detengan (por el acusado) porque es grave la situación. Es grave las cosas que le hizo a los chicos, los cuales no duermen. Todo el tiempo están con miedo”.