Denuncias por violencia de género, dos versiones y un prófugo: el misterio de la mujer atropellada en Laferrere

Laura Vanina Roberto tenía 35 años, seis hijos, estaba embarazada de ocho semanas y falleció al ser atropellada por un camión recolector de basura en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, durante la noche del pasado domingo. Hasta el momento, los investigadores intentan determinar cómo la mujer terminó en el medio de la calle antes de ser atropellada.

Del hecho hay solo dos testigos que dieron dos versiones distintas: uno de ellos dice que a la mujer la tiraron desde un Renault 9 bordó en circulación, mientras que el otro sostiene que la víctima se cayó del auto.

Según trascendió, el conductor del vehículo en el que iba Laura ya fue identificado y se mantiene prófugo. Además, fuentes cercanas a la causa revelaron que este hombre escondió el vehículo y hasta el momento está siendo investigado por "abandono de persona seguido de muerte".

Hasta el momento, los investigadores lograron reconstruir los momentos previos al trágico accidente que terminó con la vida de Laura. La última persona con la que estuvo la víctima antes de subirse al Renault fue su pareja, a quien denunció en tres diferentes oportunidades por violencia.

De hecho, esa misma noche ambos estuvieron en un bar del centro de Laferrere, discutieron y ella decidió irse sola. ¿Su destino? Según las fuentes, la mujer estaba yendo a realizar una nueva denuncia por violencia de género contra su pareja a la Comisaría de la Mujer de La Matanza.

Al retirarse del bar, Laura decidió tomarse un remís de los llamados "0.50", un servicio de autos “truchos” que funciona hace décadas en esta zona de La Matanza, aunque se desconoce si lo hizo sola. Se subió a un Renault 9 bordó y durante el camino, “se cayó o la tiraron” del vehículo que circulaba por la ruta 21.

Dos automovilistas que iban detrás lograron esquivarla, aunque no el camionero, que no llegó a maniobrar para evitar el impacto. Para los investigadores existe un dato clave que no pasó desapercibido: el Renault 9 bordó no paró a auxiliarla y escapó con la puerta trasera abierta.

"Me sentí un poco culpable, yo logré frenar pero el camión que venía atrás no y la atropelló... es lo que mi mente logró hacer en esas milésimas de segundos. Ahora me pregunto ¿la tiraron? ¿se cayó? ¿se durmió, se apoyó en la puerta y se cayó?”, se preguntó Nicanor, uno de los automovilistas que logró esquivarla.

Y sumó, en su descargo en las redes sociales: “No lo creo, porque si vas manejando un auto y se te cae un pasajero creo que te vas a dar cuenta que alguien se cayó. Pero no, el auto abrió la puerta, la tiraron, no sé quién cerró la puerta y siguió viaje, nunca se detuvo".

El conductor del Renault ya fue identificado y la Justicia está a la espera de que se presente por sus propios medios para tomarle declaración. Pese a esto, el hombre podría quedar detenido porque - no se detuvo a ayudar a la mujer. Por otra parte, los investigadores no descartan que haya un homicidio debido a dos golpes, uno en la cabeza y otro en la boca, que presentaba la víctima.