Desaparecieron una madre y su hija, y buscan a la pareja de la mujer, con quien pasaban la cuarentena

Cristina Iglesias y su pequeña hija de 7 años se encuentran desaparecidas desde el pasado miércoles, y aunque al principio la policía no quiso tormarle la denuncia a su familia, lo cierto es que luego de haber encontrado manchas de sangre en la casa de la pareja de la mujer de 40 años, la fiscalía N°1 de Lanús tomó intervención en el hecho, y comenzaron a buscar al hombre, quien se encuentra prófugo.

A pesar de que hasta ahora se barajan diferentes hipótesis sobre la desaparición de ambas, lo cierto es que las pistas que pudieron hallarse hasta ahora no resultan demasiado alentadoras.

En diálogo con BigBang, Fernando Iglesias, el hermano de Cristina, contó que su familia tuvo contacto con ella por última vez el pasado miércoles a la noche, y que después de eso, el jueves empezaron a notar actitudes raras.

"Ese día ella contestaba los mensajes de manera extraña, parecía que no era ella la que hablaba. Siempre quería hacer videollamadas y ese día no, se negaba a hacerlo. Aparte los mensajes estaban escritos con faltas de ortografía y eso no era común", precisó Iglesias.

Confundida por la situación, la hija mayor de Claudia, quien vivía con su abuela, fue hasta la casa de su mamá, ubicada en la localidad de Monte Chingolo. Allí ella y su hija más pequeña vivían solas desde hacía muchos años, aunque en los últimos días, por la cuarentena, la mujer desaparecida había decidido llevar al hogar a su pareja, un hombre que había conocido hace poco.

"Mis sobrinas y sus novios fueron hasta la casa de Claudia, y no había nadie, Así que se metieron por la ventana, y cuando estaban adentro, llegó el chico con el que ellas dos estaban viviendo. Cuando le preguntaron por mi hermana, dijo que tenía problemas con la policía y que se tenía que escapar. Pero ella no había tenido ningún problema previo, aparte si se tenía que ir por algo, me iba a avisar a mi o alguien de mi familia", aseguró Iglesias.

Cuando la hija mayor de Claudia se dispuso a revisar la vivienda, se encontró con que faltaba gran parte de la ropa de Ada, su hermana pequeña, pero que los zapatos estaban todos, así como sus útiles escolares. Además, las cosas de la mujer de 40 años estaban muy revueltas, lo que le dio la pauta de que algo fuera de lo común había pasado.

Según el hermano de Iglesias, en el momento en que su sobrina se encontró con la pareja de su mamá, él se puso pálido y se mostró muy sorprendido, mientras que aseguró que Claudia había huido.

"Ese mismo jueves fuimos a la policía, pero no nos quisieron tomar la denuncia, nos dijeron que volvamos horas después. Así que nos fuimos, y a la noche volvimos y ahí me puse firme, porque no entendían que mi hermana nunca hubiera hecho una cosa así", se lamentó Iglesias, quien agregó que finalmente les aceptaron la denuncia cuando los oficiales de la comisaría fueron hasta la casa de la mujer desaparecida, y notaron que había muchas cosas extrañas.

A raíz de esto, los investigadores se dirigieron hasta la casa de Abel Romero, quien vivía en una pieza que le alquilaba a su familia, la cual estaba ubicada a 10 cuadras de la casa de Claudia.

Dentro de la vivienda de Romero, se halló el documento y las llaves de la mujer de 40 años, mientras que también aparecieron manchas de sangre por todas partes.

"Por lo que se pudo averiguar, hasta la tarde de ese día, él había estado ahí, pero ahora está desaparecido. La policía científica trabajó en la casa hoy, y encontraron muchos restos de sangre. Por lo que vieron ellos, las hipótesis no son muy alentadoras", comentó dolido.

Iglesias insiste, varias veces, en que su hermana nunca hubiera desaparecido sin antes haber aviso. Por eso, él, como también la policía, sospechan de que pudo haberse tratado de un caso de violencia de género.

Aunque a Romero casi no lo conocía, por lo que pudo investigar, no trabaja, y había tenido varios problemas anteriores. "Ahora los investigadores nos dicen que siguen pistas para saber dónde puede estar. La familia aportó datos, pero nada en concreto", sumó.

Ante la terrible situación, además de haber realizado las pericias correspondientes en la vivienda de la pareja de Claudia, la fiscalía ordenó también hacer un rastrillaje con perros, para intentar descartar cualquier duda.

Siete femicidios durante la cuarentena

Desde la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) informaron que desde que comenzaron las restricciones de circulación y posteriormente el aislamiento obligatorio, hasta hoy, siete mujeres murieron víctimas de violencia de género.

Romina Ruíz Díaz falleció el pasado 13 de marzo, Lidia Britez perdió la vida el 14 luego de haber sido brutalmente golpeada, Pilar Riesco murió el 17 tras haber sido tirada de un balcón, Susana Melo el 21, Lorena Fabiola Barreto el 22, Verónica Soulé murió quemada el 23, y este último jueves, una beba de dos meses falleció luego de haber recibido un disparo provocado por su propio padre.

Además, hay otros tres casos que son investigados, mientras que hubo otros tres intentos de femicidios, uno en Entre Ríos, otro en Santa Fe y el tecrero en Catamarca.

Según datos del Registro de Femicidios del Observatorio Nacional MuMaLá, el 62% de los femicidios de los últimos 10 años fueron cometidos en la casa de las propias víctimas o en la vivienda compartida con el agresor, por lo que hoy, en medio de una cuarentena, para muchas mujeres el hogar no es un lugar seguro.