Desaparición de Anahí: la sangre que encontraron en la casa del detenido es de la maestra

Hace más de un mes Anahí Bulnes fue vista por última vez por su familia, luego de una cena que hicieron todos juntos. Al irse a dormir con sus hijas de 14, 12 y 7 años, avisó al colegio donde trabajaba que se iba a ausentar por un turno médico de una de las menores, y nunca volvió a aparecer.

La investigación que parecía ser un misterio cada vez toma más rumbo y los allanamientos dieron resultados a la causa. A partir de la denuncia por parte de los familiares de la joven de 36 años, la policía comenzó una averiguación y un rastrillaje con la intención de encontrarla con vida. Pero las cámaras de seguridad de la zona norte de Córdoba revelaron imágenes estremecedoras.

En la filmación de una de las cámaras de la calle Emilio Olmos y Boulevard Guzmán se ve como la mujer ingresa a un edificio y nunca más logró salir. Si bien en una primera instancia se sospechó del padre de las hijas de la víctima, debido a una causa por violencia de género de la que está a cargo la Fiscalía del distrito II turno 6, a cargo de Eugenia Pérez Moreno, al recibir dichas imágenes, se detuvo a Santiago Campos Matos, inquilino del departamento.

Ni bien la policía pudo ingresó al hogar, detuvo al sospechoso con el fin de dialogar y averiguar el paradero de la desaparecida. No obstante al intenso intento de los efectivos por intentar que Campos hable, su única frase fue: "Ustedes me quieren adjudicar el caso de esa desaparecida". De todas formas, la fiscalía no se dio por vencida y al revisar nuevamente las cámaras de seguridad pudieron ver al presunto femicida entrar y salir muchas veces con bolsos distintos.

Es por esto que la primer hipótesis sería que el acusado habría matado, descuartizado y luego descartado el cuerpo de Bulnes. Por otra parte, en uno de los allanamientos en el interior de la vivienda, se encontró la escena de un crimen en donde había sangre y diversas pertenencias utilizadas para efectuar violencia. Luego de 22 días, hoy se constató que el ADN de las sangre encontrada en el lugar pertenecía a Anahí.

En los próximos días se le tomara nuevamente una declaración al acusado, quien aún no reveló ningún dato ni se hizo cargo de lo cometido. Cabe recordar que durante los primeros días de la desaparición, el padre de la víctima habló con los medios de comunicación y reveló que todos los días salía a buscarla con su bicicleta y no perdía las esperanzas de encontrarla con vida. A su diferencia, si bien no hay un cuerpo, desde esta mañana ya se está exigiendo justicia. Ni una menos.