Desaparición de Facundo Astudillo Castro: empiezan a peritar los celulares de los policías involucrados

Después de que este martes apareciera una nueva testigo que aseguró haber llevado hasta Bahía Blanca a Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez el pasado 30 de abril tras salir de su casa de Pedro Luro, en las últimas horas peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzaron a analizar los teléfonos celulares que fueron secuestrados a los efectivos de la policía bonaerense en el marco de la causa por la desaparición del joven.

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril.

Fuentes de la causa indicaron que el peritaje, que está a cargo de peritos de la División Comunicaciones con asiento en Mar del Plata, comenzó este jueves. El equipo que trabaja en el análisis es el mismo que estudió los teléfonos de los diez rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell el pasado 18 de enero.

Los expertos en comunicaciones comenzaron así con la apertura de los teléfonos celulares secuestrados a efectivos de la policía bonaerense del distrito de Villarino, una pericia que puede ser clave para la investigación ya que podrían aparecer comunicaciones relacionadas con Astudillo Castro.

Además de este avance, hoy también se realizó un peritaje en busca de rastros en otro de los móviles policiales que fueron secuestrados a pedido de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo.

Tres testigos sostienen que Facundo fue subido a un patrullero.

Según los investigadores, "se trata de una camioneta Toyota Hilux perteneciente al destacamento de Teniente Origone, la cual fue inspeccionada por personal del Gabinete Pericial de la PFA en la delegación de Bahía Blanca".

"Se requirió por parte de la Unidad Fiscal que se lleven a cabo filmaciones, fotografías y levantamiento de muestras físicas y biológicas, entre otros elementos", agregó la fuente.

El lunes ya se había llevado a cabo otra pericia en una camioneta Toyota perteneciente a la subcomisaría de Mayor Buratovich, en el distrito de Villarino.

Hasta ahora los rastrillajes dieron negativo.

En la misma delegación de la PFA ubicada en la calle Rondeau al 100, de Bahía Blanca, se encontraba también un Chevrolet Corsa blanco perteneciente a un policía bonaerense y que también fue secuestrado por orden de la Justicia Federal.

Respecto a los rastrillajes de este jueves, los cuales se vienen realizando desde el pasado martes, se supo que arrojaron resultaron negativos, ya que hasta ahora no se encontró rastro alguno del joven.

Hasta este momento, los operativos que fueron ordenados por la Justicia Federal en el marco de una causa por "desaparición forzada" de Facundo se llevaron a cabo en proximidades de las localidades de Teniente Origone, Mayor Buratovich e Hilario Ascasubi en inmediaciones de la ruta nacional 3.

Este jueves se llevó a cabo un tercer rastrillaje.

El nuevo testimonio

Durante la tarde del martes pasado, medios locales de Bahía Blanca dieron a conocer la noticia de que una mujer se presentó a declarar para informar que el pasado 30 de abril había levantado a Facundo Astudillo Castro mientras circulaba por la Ruta 3, y que lo había dejado en la entrada de la ciudad.

Según esta versión, el testimonio de esta persona coincidiría de lleno con la declaración de uno de los policías implicados en la investigación, algo que el abogado Leandro Aparicio, quien representa a la mama del joven, negó rotundamente.

"Entendemos que es una prueba más, que no brinda precisiones, que no es seguro que haya sido ese día, que no es seguro que haya sido Facundo, que se contrapone con constancias de otros testimonios, respecto de distintas circunstancias, referidas especialmente a los ubicación y cantidad de móviles policiales de Origone y Ombucta, por lo que entendemos que podría haber llevado a otra persona y podría haber sido ese día u otro día, atento que el testigo viaja diariamente", indicó el letrado en un posteo que hizo desde su Facebook.

Astudillo Castro viajaba hacia Bahía Blanca.

En este mismo sentido, comentó que le llamó mucho la atención que la noticia apareciera primero en medios locales, y que a él la fiscalía no le haya informado de la situación.

"O el fiscal, o el secretario, o los policías que trasladaron al testigo, que pidió reserva de identidad, violaron esa reserva divulgando o filtrando datos", se lamentó.

En comunicación con este medio, Aparicio comentó además que durante este jueves prestaron declaración nuevamente los tres testigos aportados por la querella, quienes sostienen haber visto el momento en que el muchacho desaparecido era subido a un patrullero de la policía bonaerense.

Del mismo modo, respecto a los siguientes pasos se llevarán a cabo en la investigación, adelantó que el miércoles de la semana próxima el libro de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich será escaneado, y así finalmente podrán tener acceso a la identidad de los oficiales que circularon por la zona el día en que Astudillo Castro fue detenido en el retén policial.