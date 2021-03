Desaparición de Tehuel: los vecinos salieron a buscar al joven cerca de la casa del detenido

Vecinos y allegados de Tehuel De La Torre, el joven trans de 21 años que desapareció hace 13 días cuando fue a una entrevista laboral a la casa de un conocido en el partido bonaerense de San Vicente, comenzaron esta mañana por su cuenta la búsqueda del chico, mientras que los investigadores aguardaban la colaboración de fuerzas federales para continuar con los rastrillajes.

Tehuel De La Torre está desaparecido hace 13 días.

Fuentes de la causa indicaron que ayer se solicitó la colaboración de la Policía Federal Argentina (PFA) para disponer de georadares y perros especialista en búsqueda de personas.

Mientras eso sucedía, vecinos y allegados a Tehuel De La Torre comenzaron esta mañana por su cuenta a rastrillar zonas descampadas de los barrios de La Esperanza y La Laurita de la localidad bonaerense de Alejandro Korn, cerca de la vivienda del sospechoso.

“Vamos a salir con los vecinos. Somos casi 60 que vamos a rastrillar campo por campo”, aseguró a Télam Verónica Alarcón, hermana de Tehuel.

Según expresó la mujer, desde la fiscalía no le habían confirmado que hoy iban a realizar un operativo ni tampoco los lugares por dónde se iba a rastrillar, por lo que los vecinos decidieron comenzar la búsqueda por su cuenta.

El joven fue a una entrevista de trabajo y no regresó.

Victoria, una de las mujeres que participó de los rastrillajes, aseguró que ayer a la noche también salieron a buscar al joven por distintos campos y se centraron en una laguna cercana, que es una zona con zanjones y de difícil acceso.

A raíz de esta situación, trascendió un audio de una conversación entre la fiscal del caso y la hermana de Tehuel, en el que la representante del Ministerio Público se mostró molesta por la búsqueda de los vecinos.

"Me avisaron que están haciendo un rastrillaje en el lugar a donde nosotros vamos a ir con georadares. Los que ustedes hagan, me puede entorpecer el trabajo porque si hay algo que sea importante o relevante para que nosotros hagamos la cadena de custodia o el secuestro de algo, en vez de ayudarme me entorpecen el trabajo. Esto no lo puede hacer un particular esto, no me sirve en la causa. Tengo que tener un protocolo de búsqueda y ponerlo en la causa", explicó en ese llamado Karina Goyot.

La fiscal además dijo que si hay gente en el lugar, y descartan una prueba necesaria, puede eso complicar la causa. "Te pido a vos como hermana, que salgan del lugar hasta que llegue la policía", le dijo, por lo que los vecinos detuvieron el rastrillaje y ahora la familia del joven analiza pedir la recusación de Goyot.

Hay un hombre detenido como sospechoso.

Las pruebas contra el detenido

En relación al operativo realizado ayer en la casa de Luis Alberto Ramos, la persona a quien Tehuel fue a ver porque le iba a ofrecer un trabajo de mozo y que está detenida por falso testimonio y como principal sospechoso de la desaparición, trascendió que la fiscal a cargo de la investigación, Goyot, encontró elementos de interés para la causa que serán peritados.

“Se encontró un preservativo que iban a peritar. Sobre Tehuel nos dijo que todos los peritajes y rastrillajes dieron negativo”, expresó la hermana del joven desaparecido.

El caso

Tehuel fue visto por última vez alrededor de las 19 del 11 se marzo, cuando salió de su domicilio rumbo a una entrevista laboral, de la que nunca regresó.

Tras la denuncia que hizo su pareja, la policía y la fiscal desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

Tras un operativo en la casa del sospechoso, se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas que podrían pertenecer a Tehuel.

Al ser detenido, Ramos reconoció haberse encontrado con el joven el 11 de marzo a las 16.30, aunque aclaró que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

El joven tiene 21 años.

Con estas declaraciones, la Justicia ordenó el 16 de marzo pasado un allanamiento en la casa del sospechoso, donde el personal de la Policía Científica secuestró pelos para ser analizados, dos envoltorios de preservativos abiertos y realizó levantamiento en busca de rastros hemáticos para ADN.

Luego, también se allanó la casa de la madre de Ramos, donde se secuestraron dos teléfonos celulares. En relación a esto, trascendió que un menor de edad declaró en el marco de la investigación y dijo que el día 13 de marzo a la mañana "había tres personas limpiando la casa de Ramos, sacando bolsas de residuos negras".

Con todos estos elementos, la Justicia ordenó la detención de Ramos, que se concretó cuando quiso ingresar a la casa de una ex pareja en la localidad de Dock Sud.