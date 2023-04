Descuartizó y quemó a su novia, salió en libertad y ataca a mujeres: el femicida que atemoriza a Bahía Blanca

“Le tapó la boca e intentó asfixiarla”, ese fue el nuevo intento de femicidio de Pablo Cuchan. En las últimas horas, se conoció que el femicida de Lucia Moretti volvió a atacar mujeres en Bahía Blanca. Esta vez, agredió e intentó matar a su actual pareja, a quien días atrás ya le había quebrado una pierna producto de una golpiza. Hasta el momento, continúa en libertad.

La mujer de 44 años recibió custodia policial, ya que denunció que recibió muchas agresiones por parte de Cuchan y que sufre violencia de género por parte del femicida desde hace meses.

La abogada de la familia de Moretti, Viviana Lozano, habló con los medios locales y opinó: “Lo que hay que plantearse es qué falló en la reinserción social. A una persona que estuvo más de una década privada de su libertad, ¿qué tratamiento se le dio para que cuando salga vuelva a cometer hechos de similares características? Si los informes en su momento decían que no estaba en condiciones de reinsertarse en la sociedad y sin embargo salió, habrá que cambiar la ley”.

En el 2016, doce años después del femicidio, Cuchan había cumplido tan sólo once de los 17 años de condena que pesaban sobre él por haber matado a Moretti cuando ella tenía 15 años y él 43. Sin embargo, desde ese entonces recibió la libertad condicional, con la condición de cumplir ciertas reglas. Las mismas consistían en no consumir alcohol ni drogas, fijar un domicilio, no ausentarse sin aviso por más de 24 horas, conseguir trabajo y presentarse cada 15 días ante el tribunal.

Sin embargo, hizo todo lo contrario. En el 2017, su pareja de ese entonces radicó una denuncia de violencia de género, la cual no obtuvo respuesta por parte de la Justicia. En 2018 se abrió una cuenta de Tinder a través de la cual agredía a mujeres. En el 2019 intentó abusar de una joven que iba en su auto, la cual se tuvo que tirar del automóvil por la insistencia de Cuchan.

En ese último episodio, y frente al movimiento de la víctima, Cuchan volanteó y chocó. Tras ser detenido por la Policía, se negó a ser sometido a los controles de alcoholemia y toxicológicos de rutina. A raíz de este episodio, y hasta el 2021 que se terminó su condena, Cuchan volvió a ser detenido y privado de su libertad.

Estas fueron las denuncias oficiales y que constan en el poder judicial. Sin embargo, a lo largo de los años de su libertad, muchas mujeres escribieron en las redes sociales episodios desagradables por parte de Cuchan, en los cuales quedó registrado el acoso callejero y en las redes sociales.