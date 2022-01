De la perpetua a los femicidas de Araceli, a la condena a Veppo: las causas que se resolvieron en 2021

A pesar de la existencia del Covid-19, y de las demoras que eso trajo durante el 2020, este 2021 la Justicia volvió a funcionar de forma más parecida a lo que antes conocíamos, y aunque algunos juicios se hicieron de forma virtual o con muy pocas personas dentro de la sala, lo cierto es que varios casos finalmente se resolvieron y que muchas familias recibieron el alivio que esperaba hace tiempo.

Eugenio Veppo

Uno de esos casos fue el de la agente de tránsito de la policía de la Ciudad, Cinthia Choque, quien fue atropellada y asesinada en el barrio porteño de Palermo en 2019 por Eugenio Veppo. Tras dos años de espera, en marzo de 2021 el Tribunal Oral Criminal (TOC) 14 resolvió condenarlo a 9 años de prisión y 3 meses de prisión, y lo inhabilitó además para manejar durante 10 años por los delitos de “homicidio simple en concurso ideal con lesiones graves a título de dolo eventual”.

En sus últimas palabras, antes de conocer la pena, el imputado había pedido disculpas a los familiares de las víctimas: “Fui imprudente pero jamás me representé que podía sufrir este accidente”.

Cerca de las 3:35 de la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Veppo manejaba su auto sobre la Avenida Figueroa Alcorta cuando embistió a los agentes de tránsito Cinthia Choque y Santiago Siciliano, antes de llegar al cruce de la calle Tagle. Según lo que planteó el fiscal Klappenbach en su alegato, el periodista incumplió todas las reglamentaciones vigentes: circulaba de forma temeraria y en zig zag; con una velocidad excesiva por encima de la máxima permitida, y sobrepasando autos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir a través de filmaciones y testimonios, Veppo atropelló a la dos víctimas luego de rebasar a un vehículo a alta velocidad, excediendo los 70 kilómetros por hora permitidos. Tras embestir a Choque y a Siciliano, Veppo se dio a la fuga sin socorrer a las víctimas. Fue con su auto hasta las cercanías del Hospital Fernández, lo dejó sobre la calle Silvio Ruggeri y se tomó un taxi hasta su domicilio en el barrio de Belgrano. Horas más tarde, se presentó en la comisaría.

Condenaron a dos hermanos por matar a una piloto de karting

El Tribunal Oral Criminal (TOC) 5 de San Martín condenó en junio de 2021 a la pena de prisión perpetua a uno de los hermanos que asesinó a la piloto de karting Zaira Rodríguez, baleada en noviembre de 2018 en la localidad de Villa Ballester, mientras que el otro recibió 15 años. Se trata de los hermanos Pablo y Gastón Murray, quienes llegaron al juicio acusados por los delitos de homicidio en ocasión de robo contra la joven.

El 10 de noviembre de 2018 Zaira Rodríguez se encontraba sentada en el asiento del acompañante dentro del auto de su novio, el piloto de TC Nicolás Impiombato, en el cruce de las calles Lamadrid y Sarmiento, en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín, cuando fue sorprendida por dos motochorros que quisieron robarles. La joven estaba esperando que su papá saliera de su casa para ir a un cumpleaños familiar, cuando los delincuentes aparecieron.

Sorprendido, el novio de Zaira decidió arrancar su auto, lo que enganchó la moto de los ladrones, y lo que provocó que dispararan varias veces el vehículo, hasta que uno de esos tiros dio en la nunca de la víctima.

Lautaro Teruel

Lautaro Teruel –hijo de Mario Teruel, integrante de Los Nocheros-, fue condenado a 12 años de prisión por dos abusos sexuales cometidos contra una chica de 19 años y una niña menor de edad. Por otra parte, sus dos amigos coimputados en una de las causas, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, fueron absueltos.

En su resolución, los jueces rechazaron los pedidos de incompetencia y nulidad que había hecho la defensa y revocaron la prisión domiciliaria con la que había llegado al proceso, por lo que solicitaron que el acusado sea trasladado de inmediato a la cárcel.

Antes del veredicto, frente a los fiscales y magistrados, el imputado brindó sus últimas palabras. “Simplemente pedir disculpas a todos los involucrados. Decirles que sea cual sea el resultado de esto, voy a seguir trabajando para reparar lo que haya que reparar y empezar a vivir de nuevo”, dijo.

“Me gustaría que comprendan que jamás tuve la intención de abusarme de ella”, remarcó. “Y pedirle disculpas a mi familia por todo lo que les hecho sufrir. Agradecerles el sostén, en especial a mi vieja, que se quedó en casa llorando. Dios quiera que la pueda volver a abrazar dentro de poquito”, concluyó Teruel.

La condena a los femicidas de Araceli Fulles

El juicio por el femicidio de Araceli Fulles, asesinada y enterrada debajo de una losa improvisada en la casa de uno de los principales sospechosos en abril de 2017, comenzó en octubre de 2021 y llegó a su fin un mes después con la condena a prisión perpetua de Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo.

Inicialmente Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos también estuvieron sentados en el banquillo de los acusados, aunque por falta de pruebas finalmente el fiscal no pidió ninguna condena para ellos, lo que no significa que no sean también responsables.

De hecho, más allá de ellos, Darío Badaracco fue el primer sospechoso y detenido que tuvo la causa, pero luego fue asesinado por sus compañeros en el penal que estaba alojado, y con su muerte muchas verdades desaparecieron.

El femicida de Úrsula Bahillo fue condenado a perpetua

El 8 de febrero de 2021, Matías Martínez citó a su ex novia Úrsula Bahillo, de tan solo 18 años. Le dijo que quería cerrar las diferencias que habían quedado tras la relación. Lo había denunciado muchas veces por violencia de género y la había amenazado de muerte.

Ese día, la pasó a buscar en su auto, manejó hasta un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y la mató con un cuchillo de carnicero. La apuñaló 15 veces. En ese momento, un tío del ex policía avisó al 911 que le había contado que había asesinado a la joven a través de una llamada, y al llegar al lugar, la Policía encontró el cuerpo y al agresor malherido, ya que después de haber atacado a puñaladas a la víctima, Martínez se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto.

Casi 10 meses más tarde, los jueces Karina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la ciudad de Junín condenaron a Martínez a cadena perpetua por el “homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por violencia de género”. De esta forma, siguieron los lineamientos de la acusación que había hecho el fiscal Sergio Terrón, que también instruyó la causa y pidió que Martínez sea condenado a perpetua.

Antes de la condena, la defensa de Martínez había pedido que solo sea condenado por un homicidio en exceso de la legítima defensa. En su descargo, el ex policía dio la poco creíble versión de que Bahillo lo había atacado y él se defendió. Esto fue descartado de lleno.