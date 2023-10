Desesperada búsqueda de Luana, la joven de 15 que desapareció en La Plata: "No llegó a la escuela"

Jorge Zapata es un padre que busca con mucha preocupación a Luana Acuña su hija de 15 años, que salió de su casa el jueves 5 de octubre de 2023 y hoy, cuatro días más tarde todavía no tiene idea de dónde, ni con quién podría estar.

Luana salió de su casa en La Plata, más precisamente de intersección de diagonales 138 y 139, barrio de San Carlos para asistir a la escuela. En diálogo con BigBang, Jorge contó que la última comunicación que tuvo con ella fue a la mañana y hablaron sobre lo que debía hacer: cursar matemáticas: “Laburo en la construcción, laburo de yesero. Yo no estaba en La Plata, estoy haciendo una obra en Rauch (provincia de Buenos Aires). Me tuve comunicando con ella hasta las 9.43 de la mañana, donde ella manifiesta que iba a hacer de matemáticas de vuelta, entonces yo le deseé suerte y ella también me respondió. Después... bueno, no la moleste más, porque dijo ‘estoy en la escuela’, entonces a las 11:45 le pregunté: ‘Lu, ¿ya saliste de la escuela?'. Y no me respondió más".

Zapata llamó a la maestra, pero se encontró con una situación absolutamente distinta. "Me manifiestó que Luana no había llegado a la escuela, que no ingresó como me dijo ella”. Es allí cuando empezó la búsqueda: “Salí el viernes a la tarde y me enteré todo lo sucedido. Se la vio por última a Luana a las 9 y 3 minutos saliendo de casa. Después de eso, no sabemos nada de ella”.

En cuanto a la denuncia en la Policía, contó que pudo radicarla correctamente y destacó: “Hice la radicación acá en la comisaría en La Unión de la Plata y fui muy bien atendido (…) pero hasta el momento no hay respuesta de nada”.

Zapata contó que al momento de su desaparición, Luana no había tenido ningún conflicto familiar: “Sinceramente no, no hubo discusiones. En casa en casa vivimos yo, mamá y dice mi hermano que está enfermo que no se puede levantar”. Y además, relató: “No hay no hubo ningún problema, me estuve mensajeando con ella sin ningún problema. Al celular lo tiene completamente apagado, no me puedo contactar, es imposible hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta de nada”. Y admitió con tristeza: “Ojalá tuviera un novio que me diga: ‘Papi estoy con un chico’, ahí me quedaría más tranquilo”

Así describe a Luana, su padre jorge

Amoroso, Jorge describió a su hija Luana: “Es una chica muy buena, una chica muy dada, respetuosa. Yo como padre no la estoy defendiendo, estoy diciendo lo que: es muy buena persona. No puedo decir que es una chica que se porta mal”.

Y la describió como alguien muy solidario: “Es una muy buena persona, ayuda a todo el mundo. Por ejemplo cuando le queda chica la ropa ella ya la regala, si necesitás un vasito de agua ella va y te lo trae. Es una excelente persona la ropa ya no le anda, la regala. Es una chica formidable”.

Luana es de nacionalidad paraguaya y todavía no tiene hecho el trámite de nacionalización argentina por lo que su búsqueda es más difícil: “La fui buscar el 4 de diciembre de 2021 a la frontera de Misiones. Hasta ahora está conmigo”. Las razones por las que Luana está en Argentina tienen que ver con un deseo de la adolescente: “Ella quería venir para acá, se pusieron de acuerdo con su madre. La patria potestad la tengo yo ahora”, contó.

El barrio San Carlos en vilo por Luana

Al momento de la publicación de esta nota periodística, Zapata se dirigía caminando a la comisaría del barrio para saber en qué está la investigación sobre la desaparición de su hija.

Además, contó que todo el barrio está pendiente de novedades: “Los vecinos están al tanto de todo. Yo hice fotos pidiendo que ayuden a encontrarla y las tienen todos los vecinos y todo el lugar el panfleto. Sentimentalmente están conmigo”.