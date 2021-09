Desesperada búsqueda en Salta: un joven de 21 años desapareció hace seis días en la Puna

David Sulca tiene 21 años y lleva desaparecido ya seis días. "Hace seis días se perdió mi hijito, fue a dejar las mulas y no volvió más, nadie va de la policía, quería comunicarle a la gente de la Poma por si lo ve a mi hijito, es flaquito, con buzo celeste un pantalón medio gris", relató Evelia, la madre del joven perdido en los cerros de paraje Las Capillas, jurisdicción de Campo Quijano, Salta, entre lágrimas.

Campo Quijano es una localidad ​de la provincia de Salta, ubicada en el departamento Rosario de Lerma, a unos 36 km al oeste de la ciudad de Salta. Allí fue visto por última vez David, quien fue a dejar unas mulas en la Puna, en las inmediaciones del paraje Las Capillas, y no regresó. Para su madre, el joven pudo haber sufrido un accidente en el camino e imploró a las autoridades salteñas que lo busquen para socorrerlo.

De acuerdo con las primeras versiones, David salió montado en una mula a llevar caballos y mulares hacia un puesto en las alturas de la puna salteña denominado Potrerillos el pasado 14 de septiembre. "Los caballos están pero falta él, mi familia los está buscando pero lo que más me duele es que la policía, la gente que realmente tendría que buscarlo no hace nada, me mandan de un lado a otro pero nadie salió a buscarlo", denunció su mamá.

Según la mujer, el joven llegó al lugar y entregó los animales de manera correcta, pero en el trayecto de regreso a su casa algo le ocurrió y nunca más regresó. "A lo mejor se golpeó la cabeza y anda perdido por ahí, le pido a la gente de esos lugares que si lo ve me avise. Quiero que usen el helicóptero para que lo busquen, porque es muy alto es en la Puna arriba. A lo mejor está vivo, a lo mejor la pachita lo cuidó", dijo visiblemente afectada Evelia.

Al momento de su desaparición, David vestía un buzo celeste y unos pantalones grises. "Son muchos días y la desesperación va creciendo. Mi esposo y mis otros hijos están buscando con baquianos y ya están agotados. Necesitamos ayuda y víveres para sostener la búsqueda que hoy ya es desesperada”, concluyó la mujer.

Desde su última posible localización hay casi 8 horas a pie hasta la ruta 40, por donde puede que el joven se haya dirigido hacia La Poma o San Antonio de los Cobres. Con esta hipótesis, la familia también rogó por cualquier información a la gente de estas localidades. Temiendo que se haya golpeado y extraviado, 20 personas entre familiares y vecinos de la zona salieron a buscarlo sin éxito.

En el marco del protocolo de búsqueda de personas extraviadas, y bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma la Policía coordina un amplio operativo para dar con el paradero de Ernesto David Sulca. Hoy a la madrugada partió una comitiva de efectivos de la Policía de Salta, reforzando el operativo que se desarrolla en el paraje Las Capillas.

Cuando la Policía tomó conocimiento del hecho -el pasado 17 de septiembre, según las autoridades- activó el protocolo de búsqueda de personas, dio intervención a la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma y a las áreas operativas correspondientes que trabajaron en la planificación y logística de búsqueda con la colaboración de otros sectores.

El operativo se lleva a cabo de manera conjunta con baqueanos, entre ellos familiares del joven buscado, y profesionales de las áreas operativas de la Municipalidad de Campo Quijano. Se trabajará a más de 4.500 metros de altura con efectivos del Grupo de Operaciones de Rescate en Altura de la Policía de Salta, bomberos e investigadores entre otros profesionales de unidades especiales.

Además, se encuentra trabajando otro equipo policial de búsqueda con patrullas y efectivos de la División de Canes en Campo Quijano, donde funciona la base de operaciones conformada para la coordinación del trabajo integral. Cabe destacar que es una zona de difícil acceso, donde solo se llega al lugar desde Tastil recorriendo, por más de 8 horas, 80 kilómetros a pie o a caballo en terreno agreste, de montaña con particularidades geográficas y climáticas.