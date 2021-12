Despidieron a Gianola de una obra: el viernes declara en la causa por violación y podría ir preso

En pocas horas, Fabián Gianola podría ir a la cárcel. Primero deberá declarar ante la Justicia, tras la citación a indagatoria de la fiscal Mariela Labozzetta, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). A través de Zoom, el actor deberá hablar el viernes 17 de noviembre a las 10 de la mañana. Está acusado de los delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal por al menos seis diferentes hechos.

Si la fiscal así lo requiere, Gianola podría ser detenido. En tanto, si ella no lo hace, Gustavo D´Elía, el abogado de Viviana Aguirre, una de las denunciantes, dijo que hará el pedido de prisión. La condena que el actor podría afrontar de ser comprobado el delito es de 8 a 20 años de cárcel.

En las últimas horas, a través de un mensaje de voz, Gianola aseguró: “Estoy muy tranquilo, muy bien. Confío plenamente en mi equipo de abogados, la verdad que si vieras la causa es… Sinceramente… Yo estoy bien, estoy muy tranquilo. Todo va a salir a la luz pronto, todo se sabrá pronto. Y va a salir todo muy bien. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, hasta luego". Según la defensa del actor, las denunciantes mintieron.

Por su parte, una de las mujeres que denunció al conductor en la Justicia, Viviana Aguirre, dio detalles del padecimiento que vivió con él. “Estoy muy contenta porque se está haciendo justicia. Para mí es muy grave que una persona tenga doble personalidad, no voy a dejar que esto quede impune. Si nos tapamos los ojos y decimos: ‘es buena gente, es buen cómico’, sepan que en lo personal es una basura. Es un tipo que no lo quiero ver nunca más en mi vida y lamento haberlo conocido”.

De los seis hechos que se le atribuyen a Gianola como autor, cinco fueron en el ámbito laboral. De hecho, el periodista Pampa Mónaco había contado: "Varios en un canal de Palermo, cuando grababan y los otros en la radio. Hubo un aprovechamiento; hubo una negativa por parte de la mujer; hubo palabras de Gianola que dice 'no tenés que llorar por nadie, no vale la pena que llores por nadie'. Hay testigos, en una de las oportunidades cuando Meneses es besada a la fuerza, alguien de Canal 9 se acercó y preguntó si estaba todo bien, y Gianola dijo 'todo bien'. Hay un grito de ella, por el que alguien se acercó a ayudar".

Según trascendió, la defensa de Gianola apuntará directamente contra las víctimas. En primer lugar, los abogados defensores dicen tener pruebas de una supuesta extorsión por parte de Fernanda Meneses, una ex compañera del conductor. Se trataría de una serie de chats y videos donde la actriz le pide dinero y lo amenaza con denunciarlo en la Justicia. “No hay un sólo indicio que demuestre lo que dice”, dijeron desde el entorno del actor.

Lo cierto es que Fernanda Meneses denunció a Gianola por acoso sexual en 2018. Según su denuncia, todo ocurrió durante el programa el kiosquito de Fabián, cuando él le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina”. El director es uno de los testigos del hecho. Además, la actriz aseguró que Fabián la había acosado en tres oportunidades, frente a su pareja y también adelante del equipo de maquillaje. “Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaja. Yo me fui corriendo y llorando”.



Los episodios que vivió Meneses fueron frente a su novio. Según contó, él quería ir a buscar a Gianola pero ella lo calmó. En el otro hecho, Gianola la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla, lo hizo y se fue. Después de eso, fue despedida. Tras la denuncia de la actriz, varias mujeres hicieron pública su solidaridad.

Una fue Mercedes Funes quien escribió en Twitter: “Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho”. La ex de Nicolás Vázquez, quien a su vez trabajó en la tira “Nano” en 1994 junto a Gianola cuando sólo tenía 15 años. Y agregó: “Este tipo de situaciones se dirimen en espacios legales, pero para eso necesitas elementos. En ese sentido, las mujeres muchas veces estamos en jaque porque no tenemos los elementos para demostrar”.

Por su parte, la locutora Viviana Aguirre decidió ir directamente a la Justicia e iniciarle una causa penal al actor tras el abuso que vivió en 2019. Era el 22 de mayo, estaban al aire en Estamos de Vuelta, un programa de Gianola por Radio Colonia, y según el relato de Aguirre, el actor le metió la mano en la cola adelante de sus compañeros de trabajo mientras estaban al aire.

"Yo era columnista y me sentaba al lado de él. En pleno aire me mete la mano y me agarra un cachete de la cola. Yo me sobresalto y hay testigos de esto que cuento", dijo. Y continuó: "Él no estaba hablando y yo tampoco en ese momento. Me agarró como una pala y me metió los dedos. Yo ahí salto, y estaba mi compañero justo que ve la situación, que me estaba mirando como diciendo 'es un desubicado'. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador".

Entonces, finalizó sobre el abuso de Gianola: "Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”. La denuncia fue presentada ante la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Criminal y Correccional, y acusó a Gianola de haber cometido el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante”.

En medio del escándalo, y con muchísimas posibilidades de ir a la prisión, Gianola fue separado de la obra Relaciones Peligrosas, que protagonizaba junto a Claribel Medina. El actor iba a estar presente en la temporada de Villa Carlos Paz, en Córdoba, pero la producción decidió darle de baja a su contrato. En una entrevista, Damián Sequeira, uno de los productores de la obra teatral, aseguró: "De común acuerdo con Fabián, decidimos que no sea parte de la temporada hasta que todo se aclare. Respecto a cómo seguimos, estoy definiendo un actor protagonista para que acompañe a Claribel y debutemos el 3/1 en Carlos Paz".