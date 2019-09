Desprecio por la vida y conducta temeraria: la acusación de la jueza al periodista Veppo

La jueza que indagó al periodista Eugenio Veppo, acusado de atropellar y matar a una agente de tránsito y de herir de gravedad a otro el domingo último en Palermo, cambió la carátula de la causa en la tarde de ayer e imputó al detenido por el delito de "homicidio simple con dolo eventual" debido a que considera que el joven conducía “zigzagueando temerariamente”.

Además, sostuvo que el acusado actuó con “absoluto desprecio” al huir del lugar del accidente y que debió representarse que al manejar de eso modo “generaba un peligro”.

La magistrada Yamile Bernan acusó en las últimas horas a Veppo de haberle causado la muerte a Cinthia Yanet Choque y de haberle provocado lesiones gravísimas a Santiago Siciliano, luego de "haber ingerido alcohol y/o drogas” en la madrugada del 8 de septiembre.

Según la descripción del hecho que realizó la jueza, en el momento del accidente el periodista conducía su auto Volkswagen Passat azul “incumpliendo con la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada que excedía la máxima permitida en ese tramo de dicha avenida -que es de 70 km/h-, y zigzagueando temerariamente para rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda”.

“El compareciente, pese a la existencia de un control de tránsito debidamente señalizado con dos conos y dos carteles luminosos, no detuvo su marcha ni redujo la velocidad del vehículo prosiguiendo su trayecto, por lo cual impactó a Choque y a Siciliano”, explicó.

En este sentido, Bernan consideró que Veppo “debió haber previsto seriamente y representado que con dicho accionar generaba un peligro tal que podía causar la muerte o lesiones de terceros", y que sin embargo, "con absoluto desprecio por ello, continuó conduciendo, a sabiendas que de ninguna manera, dadas esas circunstancias de manejo, podía evitar el desenlace fatídico”.

Además, la magistrada resaltó que una vez que chocó a los agentes, en lugar de detenerse a auxiliarlos, huyó del lugar y se presentó ante la policía 12 horas después.

En su declaración, la cual duró unos minutos porque fue suspendida por pedido del abogado defensor, el periodista llegó a admitir que chocó contra "algo" pero que no detuvo su marcha por "los nervios" que le provocó la situación.

Además, sobre el impacto dijo que cuando sobrepasó al auto que tenía al lado, se quedó sin visibilidad, por lo que no vio a los agentes que estaban en la calle. "Venía con un amigo mío llamado Alberto y atrás iba una amiga de él llamada Camila cuyo apellido desconozco. Alberto sólo me dijo 'chocamos' y la chica decía que no había visto nada, no sabía lo que había pasado. No le pregunté a Alberto contra qué habíamos chocado porque estaba en estado de shock", aseguró.

Tal como reconstruyeron las cámaras de seguridad, tras el choque el acusado siguió su marcha por Figueroa Alcorta, luego dobló en San Martín de Tours; tomó Libertador y después Coronel Díaz, hasta que abandonó su auto en la calle Silvio Ruggeri al 2800 y se subió a un taxi.

Por su parte, el letrado José Luis Ferrari aclaró que si bien Veppo llegó a contestar alguna pregunta en la indagatoria, luego él solicitó la suspensión de la audiencia "porque la jueza agravó la acusación a homicidio simple con dolo eventual, lo que cambia totalmente la estrategia de trabajo".

Además, el abogado contó que su cliente le confirmó que antes del choque había tomado dos vasos de vino en un asado con sus amigos, pero se mostró enojado porque Veppo le negó haber tenido antes problemas con la Justicia, cuando en realidad en el 2018 se le inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad.

"Uno puede no recordar una causa que tiene 20 años de antigüedad, pero él tuvo una causa el año pasado. Entiendo que me subestimó. Si me miente me voy a dar cuenta. Pudo no haber contado por vergüenza, para no quedar mal con su familia que no sabía de esto", opinó.

Mejora la salud del agente que sobrevivió al choque

En cuanto a la salud de Santiago Siciliano, esta tarde los médicos del Hospital Fernández, donde el joven permanece internado, informaron que durante el miércoles procederán a bajarle la sedación, para ver cómo reacciona el agente. Aunque es probable que tarde en despertar, lo que a los médicos les importa es la evolución neurológica, debido a que Siciliano recibió un golpe muy fuerte en la cabeza durante el choque.

"La idea de los médicos es ir bajándole la sedación a ver cómo evoluciona neurológicamente. La preocupación más grande es ver cómo va a evolucionar su cerebro", explicó el tío del joven, mientras que Romina, su novia, aseguró que el agente es muy fuerte, y que su respiración día a día se vuelve más intensa.

"Le estoy poniendo música, le hago escuchar un tema de Spinetta, los médicos dicen que no escucha nada porque está sedado, pero yo creo que sí", sostuvo la joven.