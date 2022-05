Después de que "la cheta roba perros" le sacara su cachorro, habló el dueño: "Lo extraño mucho"

Los efectivos policiales descubrieron que el dueño de la mascota tenía un pedido de captura, por lo cual permaneció unas horas detenido tras ser identificado por agentes de la Comisaría Vecinal 2A. Luego, el sujeto fue liberado por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Juan Giudice Bravo. En declaraciones a los medios, funcionarios judiciales afirmaron que “se desestimó” la causa.

Habló Agustín, el dueño del perrito John

Agustín, el dueño del cachorro, pidió por su mascota ante las cámaras de Crónica TV. “Lo extraño mucho, es mi compañero. No le falta alimento, agua ni nada. Es juguetón, corre, juega, salta. Juega conmigo, nos reímos juntos. No es fácil conseguir otro, y no es lo mismo un perrito que otro. Creo que me debe estar extrañando”, dijo emocionado.

“Es bebé todavía. Todavía no levanta la patita para orinar. Estaba creciendo a mi lado, no puede ser que me lo saquen así”, explicó con voz entrecortada. Además, explicó que vive en situación de calle, pero que a pesar de eso cuida muy bien de su mascota. “A mí me lo regalaron, hace 30 días lo tengo, estoy muy triste por esto. ¿Porqué tenía que sacarme el perro? Él comía conmigo", se lamentó.