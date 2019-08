Después del pedido de prisión preventiva: la estrategia de la defensa para lograr la domiciliaria de "El Pepo"

La fiscal de Dolores, Verónica Raggio, pidió el martes la prisión preventiva para Rubén Darío Castiñeiras, alias “El Pepo”, quien todavía permanece detenido en Chascomús por el accidente automovilístico que protagonizó en el kilómetro 8,500 de la ruta 63, cuando se encontraba yendo a la Costa para hacer un show en San Bernardo y otro en Villa Gesell.

En este marco, el abogado del músico, Walter Comace, recordó que hace aproximadamente 20 días él solicitó una morigeración de la pena para que le otorguen al cantante la domiciliaria y en cuanto al escrito presentado ante la Justicia, el letrado dijo que a diferencia de la pericia oficial, que indica que la camioneta viajaba a 139 kilómetros por hora, “nuestro perito realizó un cálculo que indica que iba a una velocidad promedio de 85”.

"Presenté en Dolores el informe pericial con los peritos de nuestra parte para impugnar la pericia oficial. Hay un montón de anomalías. Hay un sinfín de cuestiones relacionadas con lo que argumenta el perito oficial, que son 139 Km/h, que es carente de contenido y no tiene verosimilitud con la pericia en sí que se tiene que analizar como corresponde", explicó Comace.

Al mismo tiempo, el letrado sostuvo que la camioneta Honda CRV blanca que manejaba el cantante de cumbia no volcó, sino que se fue a la banquina tras embestir de frente a un animal. "Con nuestro perito determinamos un hallazgo importante en la causa: siempre se habló del vuelco del vehículo, pero no hubo ningún vuelco", explicó.

Y sumó: "Fue producto del impacto contra un animal de piel gruesa….ese animal impacta con el vehículo, lo trasciende por encima y esto provoca que sea desplazado hacia la banquina, perdiendo ´Pepo´ el conocimiento momentáneamente, según nuestro perito".

Además, sostuvo que la camioneta "no tiene achatamiento en la parte superior” y advirtió que el estudio determinó que "El Pepo" tenía 0,491 de alcohol en sangre, es decir por debajo de lo que permite la ley para conducir, que es de 0,50. "Estamos con todos los parámetros para que sea una prisión domiciliaria. Fue un accidente y hay ciertas cuestiones que a mí no me cierra en cuanto al procedimiento", sentenció.

Los resultados de la pericia del accidente se conocieron la semana pasada en la Asesoría Pericial de La Plata. El Pepo se encuentra detenido en una comisaría de Chascomús, imputado por "doble homicidio culposo agravado" por la muerte de su representante, Ignacio Abosaleh, y del trompetista Nicolás Carabajal, quienes viajaban junto a él y la corista Romina Candia, que sufrió lesiones al igual que el cantante.



El accidente ocurrió en la madrugada del sábado 20 de julio en la ruta provincial 63, a la altura del partido bonaerense de Dolores. El Pepo estuvo internado por lesiones leves en el hospital de Dolores y luego fue trasladado a la estación de Policía Comunal de Chascomús.