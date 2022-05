Destituyeron al juez que liberó a un violador porque "usó preservativo": sus otros repugnantes fallos

La polémica se instaló de manera automática en las redes sociales allá por junio de 2021. Por aquel entonces, se dio a conocer un video donde se lo veía al juez santafesino Rodolfo Mingarini otorgándole la libertad a un albañil acusado de "violación", al considerar "dudoso" que el hombre haya sometido sexualmente a la víctima al mismo tiempo que utilizaba un "preservativo" durante el ataque sexual.

A casi un año de aquel momento, Mingarini -que estaba suspendido en el cargo- fue destituido de su cargo por mal desempeño en sus funciones por su actuación en 11 casos de abuso sexual por falta de perspectiva de género. Este mediodía, el Jurado de Enjuiciamiento de Santa Fe dio a conocer su resolución en la que por unanimidad de sus 10 integrantes.

La decisión fue tomada por los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Julio Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler, el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri y los abogados Héctor Ferrero y Julio Pagano. La acusación estuvo a cargo del procurador General, Jorge Barraguirre, quien pidió la destitución de Mingarini por 11 hechos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La frase de Mingarini que colmó el vaso e instaló la polémica en el caso del albañil acusado de "violación", fue la siguiente: "Podemos pensar que hubieron relaciones forzadas, pero no logro entender o reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima. Esto me genera grandes dudas".

Para Mingarini, los argumentos de la fiscal María Celeste Minniti, que integra la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional N° 1, no fueron suficientes para inculpar al acusado. La víctima es una mujer oriunda del norte de la ciudad de Santa Fe, la cual se presentó ante la Policía y aseguró en su denuncia haber sido "violada" por el albañil, que en ese momento trabajaba en una obra frente a su casa.

Según explicó, al hombre lo conocía “de vista”, pero no sabía su nombre. Luego de una detención errónea por parte de los efectivos de seguridad, el propio albañil decidió entregarse e insistió que había una relación sexual consentida con la mujer. En la causa se detuvo y se dejó en libertad a un hombre que la víctima no reconoció como su agresor, por lo que la Policía provincial redireccionó la búsqueda gracias a que una vecina encontró el perfil de Facebook del acusado.

De acuerdo con la causa, el hombre se defendió ante los efectivos y más tarde ante la fiscal, alegando que él y la denunciante tenían una relación. Claro está, esto fue negado por la víctima, que ratificó su denuncia. En la audiencia, el ahora ex juez Mingarini había argumentado que no podía imaginar o comprender "cómo hizo" el albañil para "forzar a la victima y previamente colocarse el profiláctico".

A pesar de que en su informe la fiscal Minniti había indicado que las pericias psicológicas que se le realizó a la mujer constataron que se encontraba “orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas”, el ex magistrado resolvió liberar al acusado. La fiscal también había remarcado que, a lo largo del relato de la víctima, se registraron “varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido”.

Por otra parte, el examen médico legal a la mujer dio cuenta de lesiones compatibles con un abuso sexual, golpes en el cuerpo mencionados en su denuncia y la presencia de material biológico del hombre en la escena. Poco le importó esto a Mingarini, quien decidió dejar libre al albañil por considerar el uso de un profiláctico previo al avance del imputado sobre la víctima y que "la relación pudo haber iniciado como algo consensuado, pero no logro entender el paso previo y el uso del profiláctico. Podrían haber pasado varias cosas". “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo, si va a tener relaciones forzadas, empujándola y sometiéndola, se toma el tiempo... no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, expresó en aquel momento.

Otra de las razones por las que fue destituido fue porque votó por una pena menor a un acusado de violar a una niña desde los 7 hasta los 13 años, porque el daño psicológico estaba siendo reparado; en otro caso tuvo en cuenta que la fuerza que utilizó un hombre para violar a sus nietas fue “mínima” y que cuando se conoció el hecho se fue de la casa por su propia voluntad. Por último, en otra causa consideró que las lesiones hechas por un hombre a dos menores de edad -uno con autismo y otro con retraso mental leve- que declararon que que les dolía la cola y que el acusado le metían “las serpientes” en el ano. podían ser por problemas intestinales y que las “serpientes” podían no ser el pene.