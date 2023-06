Desvalijaron la casa de la mamá de Néstor Ortigoza: fue golpeada salvajemente

El último fin de semana el horror, la desesperación y la violencia se apoderaron de la localidad bonaerense de Merlo cuando tres ladrones ingresaron a la vivienda de la madre del ex jugador de San Lorenzo, Néstor Ortigoza. Los delincuentes la golpearon brutalmente y robaron objetos de valor.

Gracias a una cámara de seguridad ubicada en la puerta del domicilio, quedó registrado el momento exacto en el que los hombres se dirigieron hacia el lugar. Además de dar vuelta la casa y dejar todo destrozado, los tres delincuentes que se llevaron sus pertenencias en una mochila y agredieron físicamente a la mujer, quien tuvo que recibir asistencia médica de urgencia.

Al momento del hecho la madre del futbolista se encontraba sola en su domicilio, y si bien aún no se comprobó si fue un robo organizado y planeado o al azar, una de las hipótesis podría estar atada no solo a la fama del jugador, sino también a la condena que recibió en el 2022 por el delito de "amenazas coactivas" a un ex jefe de seguridad de San Lorenzo.

La causa, que está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Morón, en manos de Claudio Oviedo y Marisa Monti recibió la colaboración del personal de la Comisaría 1era de Merlo, quienes trabajan en conjunto con los investigadores. El operativo inicial es lograr dar con el paradero de los tres hombres que quedaron registrados por la cámara de seguridad, ya que al menos a dos de ellos se les vio la cara y gran parte de su vestimenta en el video, motivo por el cual podrían darse a la fuga de dicha localidad.

Cabe resaltar que luego de sufrir el siniestro y la brutal golpiza, la mujer se contactó con sus familiares, quienes llegaron de manera inmediata al lugar de los hechos, como así también el personal médico que la atendió y, tras constatar que estaba fuera de peligro, colaboró para tranquilizarla.