Detienen al novio y al ex de la joven de 26 años desaparecida desde el sábado en Moreno

Mientras que sigue la intensa búsqueda de Camila Aldana Tarocco, la joven de 26 años que fue vista por última vez el sábado 4 de abril cerca de las 6 de la mañana en las calles Del Cañón e Yrigoyen cuando se dirigía al centro de la ciudad de Moreno, fueron detenidos en las últimas horas su ex pareja y padre de sus dos hijos, y su actual novio: ambos por “falso testimonio”.

Según había contado Claudia Sánchez, la madre de Camila, su hija había salido a esa hora para dirigirse al banco y evitar así las largas filas que se forman producto del aislamiento obligatorio que rige en el país por el avance del coronavirus. En ese contexto, la mujer afirmó que la última persona en haberla visto fue su ex pareja, Ariel González, padre de sus dos hijos.

Al declarar, el hombre sostuvo que la acompañó a la parada de colectivo, aunque su última conexión desde su celular data de pasadas las 23 horas del viernes. Él, junto a la actual pareja de Camina, identificado como Cristian Gauna, fueron detenidos a pedido del fiscal Damián Osorio, a cargo de la investigación, por "incongruencias" en sus relatos y este jueves serán indagados.

Las últimas personas que tuvieron contacto con Camila fueron una amiga, que además es su vecina, su ex pareja y su novio actual. “Con él estuvo hasta las 10, después volvió a su casa. Supuestamente, el ex marido la llevó a la parada para tomar el colectivo y de ahí no se sabe más nada. El teléfono le andaba mal”, había contado su mamá, visiblemente desesperada.

Según le explicó Sánchez a BigBang, la Directora de Género de Moreno se comunicó con ella para confirmar la desaparición de Camila y orientarla para que hiciera la denuncia. Al momento de hablar con este portal, la madre de la joven de 26 años se encontraba en la comisaría a punto de reunirse con el comisario, el cual le iba a explicar los pases a seguir.

De la causa intervino la DDI de Moreno-General Rodríguez, que desde hace 72 horas se encuentra en labores de investigación para determinar qué le sucedió a Camila. “En este momento estoy en la comisaría, a punto de hablar con el comisario y el fiscal. Me están interiorizando un poco, ayer estuve hasta las 4 de la mañana acá. Están analizando las cámaras de seguridad y creo que se están haciendo las cosas bien”, explicó Sánchez.

Al momento de su desaparición, Camila vestía pantalón negro, un camperón marrón clarito, tipo parca, y zapatillas de color rosa.

La joven tiene tez blanca, ojos verdes, el pelo cortado con flequillo, mide 1,61 metros y un tatuaje en el cuello.

Sobre su ex pareja recae una acusación por violencia de género y al momento de declarar afirmó que estuvo con Camila, aunque aclaró que ella “se retiró sola" y por sus propios medios. Por ahora la causa sigue caratulada como “averiguación de paradero”.