Detuvieron a la empleada doméstica de Martitegui: asegura que le robó medio millón de dólares

Después de cinco meses de pasar uno de sus mayores disgustos, la investigación del caso denunciado por Germán Martitegui estaría llegando a su final. Fue en el mes de abril cuando el famoso y reconocido chef denunció en la Justicia que, mientras se encontraba en su casa, alguien ingresó a su domicilio y le quitó de su caja de seguridad medio millón de dólares. La principal acusada fue su –ahora ex- empleada doméstica.

Martitegui realizó un viaje fugaz a Estados Unidos que duró nada más que cinco días, pero en tan poco tiempo, en su domicilio ubicado en la zona norte del Conurbano sucedieron cosas. En principio, al arribar al país, no notó ningún problema hasta que pasados los días decidió abrir su caja fuerte y se llevó una desagradable sorpresa: le faltaban 500 mil dólares.

Antes de dirigirse hacia la comisaría más cercana, optó por consultarles a todas las personas que trabajan para y con él, pero no recibió ninguna respuesta. Aun así, su mayor sospecha se basaba en que la caja de seguridad no se encontraba forzada, por lo cual quien la abrió tenía la llave o una copia de ella. Al no obtener datos concretos sobre los posible implicados, realizó la denuncia correspondiente y en ella declaró que la única persona que podría ser sospechosa de haber robado el dinero es quien trabajaba tanto en el mantenimiento de su hogar como en el cuidado de sus hijos, ya que era la única autorizada para ingresar aun cuando él no esté presente.

Si bien la casa no cuenta con cámaras de seguridad como para estar seguros de que fue la empleada quien robó los dólares, hay diversas pistas que llevaron a cabo que la única señalada en la investigación tendría que ser ella. En principio porque era la única persona autorizada para ingresar y en segundo lugar, porque tras desaparecer el dinero, ella, por sus propios medios, tomó la decisión de dejar de trabajar.

No fue algo de común acuerdo, sino que cuando Martitegui dio aviso a la empleada y a todas las personas que trabajan para asistirlo y en conjunto con él en su domicilio, ella decidió no volver, no responder las llamadas y básicamente, desaparecer de la vida del chef, aun sin haber cobrado el último sueldo que le pertenecía. Sin embargo, las pruebas no culminaron ahí. Luego de eso, se registró que la mujer comenzó a realizar gastos inusuales. Su marido viajó a Paraguay y ella se dirigió de vacaciones a Uruguay en un avión privado. Además, empezó una obra de construcción en su hogar.

Todos estos datos llevaron al fiscal a cargo de la causa, Gastón Garbus, a investigar en primer lugar y ante cualquier otra persona, a la mujer en cuestión. En principio solicitó el allanamiento de su domicilio, ubicado en General Rodríguez, y luego su respectiva detención hasta poder dar con la verdad, de si fue o no la protagonista del robo.

Luego de toda la investigación, la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense detuvo a la sospechosa. Su nombre es Lidia Isidra Figueredo, tiene 41 años y a pesar de que su casa se ubica en General Rodríguez, su nacionalidad es de Paraguay. Ahora, la investigación comenzó a ser mucho más amplia por los datos obtenidos en el correr de estos cinco meses desde que se comenzó a llevar a cabo la causa.

En primer lugar, Figueredo aparece registrada el régimen de personal doméstico hasta enero del 2023, aun habiendo trabajado en abril en la casa de Martitegui. En segundo lugar, pudo explicar por qué viajó en un avión privado, lo cual el fiscal lo dio como corroborado y cierto, pero hasta el momento no pudieron dar con los motivos por los cuales pudo abonar el viaje de su marido a Paraguay, reconstruir su casa y como si fuera poco, la decisión de no buscar su último sueldo.

Una fuente judicial cercana al caso afirmó: “En un primero momento se negó a declarar pero luego, en la tarde de ayer, pidió una ampliación y explicó algunas cosas. Por ejemplo, que el viaje en avión privado lo hizo junto a una familia con la que trabajaba. Eso pudimos corroborarlo como cierto. Además explicó que dejó de trabajar y no volvió a buscar lo que se le adeudaba porque ya había comenzado a trabajar en otro lugar y no tenía tiempo”.

La causa que hoy investiga el fiscal Garbus, lleva la caratula de “hurto agravado”, aunque es un delito excarcelable y por lo cual, después de las declaraciones llevadas a cabo, la oriunda de Paraguay fue liberada. Aun así, seguirán investigándola para poder confirmar si fue ella o no la protagonista en robarle los 500 mil dólares al chef.