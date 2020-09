Detuvieron a la "mechera" del atún por segunda vez: quiso robarse las latas de un supermercado rosarino

La mechera del atún volvió a atracar un supermercado; en menos de diez días no sólo fue descubierta con más de dos docenas de latas de atún escondidas en su ropa sino que la “mechera” volvió a intentar robarse latas de ese producto en otro local de la cadena de supermercados La Gallega en Rosario, provincia de Santa Fe.

Si bien la identidad de la mujer no trascendió, las autoridades remarcaron que tiene 45 años de edad y que después de este episodio quedó detenida. La paradoja de la situación es que en el video que se vitalizó de su primer intento de robo decía que no iba a comprar nunca más ahí; claramente no lo cumplió.

Tal y como sucedió en el primer video que se viralizó, intentó irse del establecimiento con mercadería que no había puesto en la caja para pagar. Justamente la cajera del supermercado, ubicado en el cruce de las calles Moreno y Pellegrino de la mencionada ciudad, se sorprendió cuando notó algunos bultos raros en la ropa de la señora.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Inmediatamente alertó a la seguridad del local que hizo lo propio con la policía, ya que se trataba de la segunda vez que sucedía eso en menos de diez días, Cuando la revisaron encontraron 10 latas de atún escondidas, 17 menos que la vez anterior. Desde el Ministerio Público de la Acusación sostuvieron que ya fue liberada.

Es que en el otro intento de robo ya había sido escrachada por el personal de seguridad de la sucursal. En las imágenes que se volvieron virales se muestra cómo la mujer arrojó al piso los productos de la marca "La Campagnola" mientras se quejó: “No vengo más a este lugar”

“¡Sacate el barbijo! ¡Sacate el barbijo! ¡Bajate el barbijo! Ladrona, mirá, mirá todo lo que larga”, dice uno de los hombres que la increpó. “Te dejo las cosas si querés. ¿Qué querés que me ponga en bolas acá? Me desnudo. Ahí está, no vengo más a este lugar. No vengo más”, protestó la señora.

Sobre el final del video, se observa cómo uno de los guardias intentó grabar la cara de la señora mientras le insiste en que se quite el tapaboca. En respuesta, la mujer amenazó: “¡Qué bajate el barbijo, gordo asqueroso! Me tocás y te denuncio por violencia de género”.

Según la página web del supermercado, las latas de atún que intentaba llevarse la mujer valen $219 cada una, lo que significa que intentaba robar entre 5.000 y 6.000 pesos de mercadería.