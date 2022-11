Detuvieron a los irresponsables que adoptaron y luego abandonaron a los mellizos africanos

Después de dos años de investigación, en un barrio privado de San Martín de los Andes, detuvieron a Eduardo Rucci y Natacha Perri, pareja que abandonó a dos hermanitos africanos que habían adoptado en 2019.

La Policía Federal capturó ayer a los adultos durante un operativo realizado en coordinación con la Dirección General de Migraciones. Además, secuestró material importante para la causa como son los certificados de adopción emitidos por la República de Guinea-Bissau, pasajes de avión, fotos, certificaciones y presentaciones realizadas por la pareja ante la Justicia para obtener la tutela de los mellizos.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Silvana Domínguez del Juzgado Federal de Zapala luego de que en noviembre de 2020 Rucci se hubiera desentendido de las obligaciones paternas de cuidado, convivir, alimentar y educar. Según explicó el hombre ante la Policía en aquel momento, los motivos eran personales que “dificultaban su vinculación y sostenimiento de la vida familiar” y los abandonaron “con un bolsito y la documentación” .

Tanto la pareja como la evidencia confiscada fueron puestas a disposición de la Justicia por infracción a la ley sobre el régimen legal de migraciones y otras causas que se derivan del caso. No obstante, fuentes de la investigación confiaron a Infobae que el juzgado resolvió dejarlos en libertad.

Cómo fue el abandono de los chiquitos africanos

El martes 17 de noviembre de 2020, Rucci se dirigió hasta la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca, de donde es oriundo, junto a su esposa y su hija biológica, de en ese entonces 11 años, para solicitar que algún organismo provincial de la niñez “se hiciera cargo de los niños” que tenían seis años.

Según la denuncia judicial, el hombre llegó a la comisaría “sujetando a los menores de ambos brazos e informando que era su deseo entregar a los niños”. Sin embargo, el hecho fue dado a conocer seis días después. Al difundirse la noticia, más de 500 personas se comunicaron con el Municipio de la provincia de Buenos Aires para ofrecer ayuda o adoptarlos pero, desde ese momento y hasta el día de hoy, permanecen en un hogar de menores bahiense.

El caso de los hermanos africanos adoptados y abandonados

La lamentable historia comenzó en agosto del 2019, cuando la pareja de adultos detenida en las últimas horas tramitó la adopción de los mellizos, luego de un viaje al continente africano. Un año después los dos fueron abandonados por el hombre en una comisaría. Los hermanos no contaban con ningún documento de identidad, ni de adopción y hasta se especuló que el trámite se hubiera realizado de forma ilegal.

Pero el 17 de noviembre del 2020, cuando los dos nenes de 6 años de nacionalidad africana fueron abandonados por su padres adoptivos en la Comisaría de la Mujer, los cuales manifestaron que era “su deseo de entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar”.

A los cinco, los pequeños habían sido derivados a un orfanato en Guinea Bissau luego de que su madre biológica falleciera. Allí conocieron al matrimonio, que no dudó en adoptarlos. Según trascendió, los chicos habían entrado al país con visa de turistas en 2019 por cuestiones humanitarias que se venció al poco tiempo. Rucci y Perrig debían renovarla e iniciar el trámite de adopción formal en el país, pero nunca lo hicieron.

De acuerdo al expediente, "el hombre refirió razones personales que dificultan su vinculación y sostenimiento de la vida familiar". "Los niños se encuentran en perfecto estado de salud, de alimentación y con todos los cuidados necesarios. Están alojados en un espacio alternativo familiar, donde trabaja todo el equipo de Niñez, entre ellos psicólogos", habían informado desde la Secretaría de Políticas Sociales de la municipalidad de Bahía Blanca.

Solo cuentan con pasaportes expedidos por el gobierno de Guinea Bissau con los nombres de pila que les dieron sus padres adoptivos y que marcan la salida de su país en agosto de 2019, pero no figura fecha de ingreso a Argentina. Según fuentes de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº8 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín señalaron que "habrían ingresado al país con visa de turista".

Isabel Johanning, la representante del hogar Casa Emanuel en Guinea Bissau, explicó en su momento en diálogo con TN, que la pareja “fue elegida para el proceso de adopción porque cumplía con todos los requisitos necesarios y que los trámites se llevaron a cabo de manera legal”, sumado a que los adultos responsables habían convivido una semana juntos en ese orfanato.

Por este motivo, aseguró que no era posible recibirlos de nuevo porque la pareja en cuestión son ahora “los padres y los encargados, y, si no los quieren, deben darlos en adopción a otra familia". No obstante, aseguró que "nunca nos había pasado algo así".