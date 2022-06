Detuvieron a tres hombres por el crimen del camionero: el audio que complica a los sospechosos

Un camionero murió en las últimas horas al volcar con su vehículo luego de esquivar un piquete de transportistas. Se trata de Gustavo Andrés Jara. Había sido perseguido a piedrazos por sus colegas manifestantes por no querer frenar en el corte que se estaba realizando en la ruta provincial 65.

El hecho se produjo el lunes 27 de junio, a unos cinco kilómetros del ingreso a la ciudad bonaerense de Daireaux. La víctima, de 45 años, había salido más temprano desde General Rodríguez para realizar una entrega de carga para la empresa Transporte Segovia. Sin embargo, antes de llegar al destino fue sorprendido por una manifestación, donde sus colegas camioneros habían cortado la ruta para reclamar por la falta de gasoil.

Según contaron los testigos, el conductor hizo caso omiso a la orden de detener la marcha de los transportistas, y al continuar su camino en dirección a la localidad de Laguna Alsina empezó la persecución. Lo siguieron tres de los manifestantes a bordo de una camioneta blanca que ya fue incautada, y lo alcanzaron unos pocos kilómetros más adelante.

Entonces, la situación se puso más violenta. Según informó el diario La Mañana de Bolívar, los perseguidores comenzaron a lanzar piedras. Una habría golpeado primero al parabrisas y después a Gustavo, ocasionando que el conductor perdiera el control de su camión.

Allí fue cuando efectivos de la Policía Bonaerense y Bomberos Voluntarios de Daireaux arribaron hasta el lugar para rescatar al hombre que se encontraba inconsciente dentro del rodado. Fue trasladado al Hospital Municipal Dr. PM Romanazzi, donde murió al poco tiempo.

La investigación y el audio que complica a los acusados

En la mañana del martes, la Policía de la Provincia de Buenos Aires confirmó la detención de tres personas: Héctor Fabián Paredes (44), Federico Javier Fernández (34) y Darío Javier Martín (46), todos camioneros de la zona de Daireaux. El fiscal de la causa, Fabio Arcomano, se trasladó de Trenque Lauquen a Daireaux para tomar declaración indagatoria a los imputados.

Al poco tiempo, un audio comenzó a circular contando detalles sobre los hechos sucedidos: “Estábamos en el paro, parando camiones, una hora cada uno. Todo piola. Nos encara para pasarnos a todos por arriba, lo sacudimos con una goma y el loco clava los frenos. Abrió la puerta haciéndose el caliente, éramos como 20, le chupó tres huev... Para mí venía drogado o algo de eso”, comienza diciendo. Y sigue:

“Abre la puerta, empieza a los gritos, forcejea, lo quisieron cagar a palos. Lo calmamos un poco. Le cerramos la puerta. Y por allá abre de nuevo la puerta y muestra un ‘chumbo’. No sé si era una carabina o un aire comprimido, no sé qué carajo era; un fierro era”.

El audio continúa: “Y se me trabó la cabeza a mí. Lo manoteé de la campera, le arranqué la manga, le arranqué la remera, le rompí el pantalón, no lo podía bajar de la cabina. El loco se prendió al volante y no lo podía bajar. Así que le dí un par de toques al vuelo hasta que el loco asustado enganchó el cambio y cortó. Desapareció. Llamamos a los milicos porque tenía un arma, lo sacaron a correr para anotar la patente. ¿Y los pelot... qué hicieron? Lo sacaron a correr más fuerte que estos que fueron a anotar la patente”.

Luego agrega: “Se ve que lo pasaron, lo esperaron y cuando lo vieron de frente lo sacudieron con una piedra. Al loco lo tiró abajo, el camión lo hizo mierda y se mató. Encima los había filmado a los que lo seguían y no sé si lo filmó al que le tiró la piedra de frente”.

Por último, el audio de quien todavía no trascendió el nombre, concluye: “Estamos todos cada cual en su casa, un montón anotados por los milicos, una tanda que está en la comisaría declarando y demorados, hasta que se esclarezca quién tiró la piedra. Cuando vinieron a tomar los datos los milicos me hice el pelotudo, me fui a la estación de servicio y me tomé un café hasta que se fueron. No anotaron nada conmigo”.

La palabra del Ministro de Seguridad bonaerense

Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, habló con Jorge Rial en Argenzuela y se refirió al caso. "La Argentina está llegando a un estado de irracionalidad, de crispación y de intolerancia que desembocan en estos hechos. No es algo aislado lo que pasó en Daireaux, y si uno repasa lo que pasó en los últimos días va a ver que hubo situaciones similares con otras actividades”, comenzó diciendo luego de ser consultado por la muerte del camionero.

En lo que respecta a la causa, aseguró que la fuerza actuó "muy rápido" y que "los tres autores están detenidos y han sido imputados por el delito de homicidio". Y sumó: "La verdad que generar una muerte como consecuencia de una discusión por un paro o un corte demuestra que la Argentina está perdiendo el rumbo”.

Consultado por la rosca política que hay detrás, el mandamás aseguró: "En este tipo de actividades, siempre hay un reclamo genuino, hay reclamos económicos ocultos e intereses de todo tipo. Hay que dejar de atentar contra el crecimiento de la Argentina. Gente de todos lados, de la oposición y de adentro. Es increíble que a esta altura de la vida los argentinos estemos peleando por un litro de gasoil. Tenemos que hacer un replanteo. No podemos seguir improvisando. Además de perder el orden, Argentina perdió la capacidad de prever".