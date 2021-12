Detuvieron a un ex Boca por golpear y amenazar con un arma a un adolescente de 16 años

El ex futbolista de Boca y Talleres, Emanuel "Bebelo" Reynoso, fue detenido en Córdoba durante la madrugada de este martes, acusado de “amenaza calificada por uso de arma de fuego, lesiones leves y robo calamitoso”, luego de que la Justicia iniciara una investigación para determinar las responsabilidades y quienes fueron las personas que participaron el último fin de semana en un enfrentamiento que se dio en el barrio Maldonado de la capital cordobesa.

En ese sentido, la Justicia determinó que el futbolista del Minnesota United de la Major League Soccer estuvo involucrado. De hecho, "Bebelo", que pasaba uno días de descanso en su ciudad natal, fue denunciado por agredir a un menor tras una pelea que habría protagonizado junto con unos amigos. “Declaré (ante la Justicia) y presenté todo. Tengo miedo de que nos pueda pasar algo”, remarcó el adolescente de 16 años que denunció a Reynoso.

En las redes sociales, el joven presuntamente agredido publicó una foto con su rostro golpeado, acompañada por el siguiente mensaje: “Es una vergüenza que gente como ésta, que para muchos es un ídolo, ande armado amenazando a menores solo porque está de ‘visitante’, como él le dijo. No solo le pegó a él, sino que los amigos le robaron las pocas pertenencias que llevaba”.

La causa quedó en manos de la fiscalía de Instrucción Nº 25, a cargo de de Milagros Gorgas, la cual determinó que Reynoso, quien ya participó años atrás de otro hecho de violencia, en el cual fue acusado de “abuso de arma de fuego”, tuvo participación en los graves acontecimientos ocurrido el sábado por la noche.

De acuerdo con el menor, todo ocurrió el sábado por la mañana, cerca 5 de la mañana. "Estábamos con mis amigos en una joda en (la zona conocida como) Barrio Chino. No habremos estado ni media hora que ya nos empezaron a mirar mal. Pasaban y nos pechaban unos chicos de ahí. Pero seguimos en la nuestra”, declaró.

Además, aseguró que no tiene vínculo ni relación con ese grupo y detalló que estaba integrado por mayores de edad. “Y, en eso, se acercan y nos dicen: ‘¿Qué tanto miran ustedes? Si ustedes no son de este barrio. No tienen nada que hacer acá, porque están de visitantes’. Y nos muestran que tienen armas”, relató en diálogo con el canal El Doce -de Córdoba- y denunció que les robaron sus pertenencias.

Acto seguido, el chico contó que uno de sus amigos le quiso “hacer frente” al jugador que actualmente se desempeña en el Minnesota United de Estados Unidos. “Uno de mis amigos se da la vuelta, y uno de ellos saca un arma y le apunta a la cabeza. Algunos empezaron a sacarnos celulares y billeteras. Y, ahí, Reynoso le pega un cachetazo a uno de mis amigos. Y saca el arma y nos dice: ‘Tómense el palo; no tienen que hacer nada acá porque están de visitantes’”, detalló.

En ese momento, según el adolescente, el futbolista lo atacó: “Ahí es cuando a mí me pega el culatazo en el ojo izquierdo y me desvanezco un poco. Empecé a sentir patadas, trompadas y botellazos que volaban”. La fiscal Gorgas pidió a Migraciones datos que confirmen la presencia de Reynoso en la provincia de Córdoba, aunque fuentes vinculadas al jugador señalaron que se encuentra de vacaciones en Córdoba tras el receso de fin de año de la Major League Soccer (MLS).

El jugador cordobés, en mayo de 2017, cuando integraba el plantel de Talleres, estuvo involucrado en un tiroteo en el barrio Ituzaingó, cuando dos hombres se bajaron de un auto y efectuaron 19 disparos, ocasión en que dañaron tres vehículos que estaban estacionados y el portón de una casa. Para los investigadores, Reynoso conducía entonces el Ford Fiesta donde se encontraban los atacantes. En ese momento tenía 21 años y reconoció haber estado en el lugar del hecho, aunque negó haber cometido un delito. Por ese acto, el futbolista está acusado por ser presunto partícipe necesario del delito de abuso de arma de fuego. La causa fue elevada a juicio y hay otros dos imputados.