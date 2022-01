Detuvieron a un ex jugador de Boca por violencia de género: también le dio una paliza a su suegro

Fue una situación muy complicada y llena de violencia. Todo ocurrió en la mañana del jueves, al sur del Conurbano Bonaerense. El ex jugador de Boca Juniors, Junior Benítez, que actualmente forma parte del plantel de Atlético Tucumán, fue detenido por una denuncia de violencia de género. Pero enfrentó a la familia de su ahora ex pareja y también a los agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Después de incontables hechos de violencia, la ex mujer de Benítez decidió separarse y le pidió ayuda a su familia. Por ese motivo, esta semana, el suegro del futbolista lo denunció en la Fiscalía de Lomas de Zamora. La causa que se inició contra el delantero fue por lesiones y violencia de género. Según fuentes judiciales, el delantero fue denunciado, en principio, pegarle a su hija y a su mujer.

Al ser notificado por la Justicia, el ex Lanús no hizo caso a la orden de restricción que le había impuesto la Justicia y se dirigió a la casa de la familia de su ex pareja, en el partido de Almirante Brown. Según el relato de los vecinos, estaba fuera de sí. “Nadie lo podía parar. Parecía que había tomado algo”, aseguró un testigo de la situación.

Además de gritarle a su ex y pedirle explicaciones por la denuncia, Benítez atacó a su suegro. Le dio una paliza y cuando logró tirar al piso al hombre de 50 años, le dio una decena de trompadas en el rostro y en la cabeza.

Gracias a un llamado al 911, la Policía Bonaerense llegó al lugar mientras el jugador continuaba agrediendo al padre de su ex novia. Cuando lograron separarlo, amenazó a su pareja e intentó golpear a los oficiales cuando le pidieron los documentos. De inmediato, fue detenido y trasladado a la Fiscalía Nº 17 de Lomas de Zamora, donde será indagado.

Según relataron, el hecho ocurrió en Sáenz Peña al 600, en Adrogué, y por el estado en el que se encontraba, antes de llevarlo a la prisión, fue trasladado al Hospital Lucio Menéndez, el más cercano al lugar, donde debieron estabilizarlo con varios medicamentos.

El delantero formó parte del plantel de Atlético Tucumán, club con el que firmó un contrato en febrero de 2021, y quedó libre hace pocas semanas, el 31 de diciembre. Por ahora, el jugador de 29 años no tiene ningún club para sumarse en el próximo torneo.

Su primera experiencia fue en Lanús, donde dio el salto en primera división. Después fue vendido a Benfica, en Portugal. De ahí fue dado a préstamo a Braga. Y regresó al país en 2017, a pedido de Guillermo Barros Schelotto, para sumarse a Boca, donde jugó por un año y medio.