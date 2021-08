Detuvieron a un hombre mientras violaba a su hija de 10 años en la calle

La Policía Bonaerense y un grupo de vecinos en Virrey del Pino no podían creer lo que estaba ocurriendo y horas después del hecho, todavía no salen de su asombro: un hombre de 27 años fue descubierto in fraganti abusando sexualmente a su hija de tan solo 10 años dentro de su Volkswagen Gol de color negro. El aberrante hecho ocurrió el sábado pasado, pero fue dado a conocer en las últimas horas.

El ataque sexual ocurrió en el cruce de la calle Calderón de la Barca y la ruta 1001, en la localidad de González Catán. Allí, un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense -del Comando de Patrullas Sur- que custodiaban la zona, notaron movimientos "extraños y sospechosos" dentro del vehículo que se encontraba estacionado y decidieron acercarse a constatar de qué se trataba.

Sin embargo, jamás sospecharon que se iban a encontrar a un hombre de 27 años y de nacionalidad boliviana violando a una menor de edad. Y la sorpresa fue aún mayor cuando descubrieron que en realidad se trataba del padre de la criatura. “No se puede creer lo que vimos”, comentó un vocero policial horas más tarde al medio local Primer Plano Online, para sintetizar de alguna manera el horroroso delito que habían presenciado.

El atacante fue detenido inmediatamente e identificado como C.G.M, de nacionalidad boliviana y con domicilio en González Catán. Su identidad no se dio a conocer de forma íntegra para preservar a la víctima, que al momento de la agresión fue encontrada con el torso desnudo. A pesar de esto, los efectivos fueron claros al indicar que al momento de ser encontrado, el hombre estaba abusando sexualmente de ella.

El abusador fue detenido y trasladado a la Comisaría de la Mujer y Familia de Virrey del Pino, mientras que la menor fue llevada al Hospital del Niño de San Justo, donde se le brindó asistencia y se le aplicó el protocolo sanitario establecido para los casos de violación, el cual incluye la administración de un kit de profilaxis. Luego, la nena fue llevada de vuelta a su madre, también de nacionalidad boliviana y de 28 años.

Horrorizada por lo que había ocurrido, la mujer señaló que desconocía todo lo que había pasado y que sospechaba que su hija era víctima de abusos de parte de su padre al momento de ser informada de la situación por los efectivos. Según trascendió, la mamá de la víctima le contó a los investigadores que la nena y el violador "eran muy unidos". "Hoy salieron de casa porque él iba a comprarle un par de zapatillas en el centro de González Catán”, aseguró.

En ese sentido, volvió a resaltar que jamás tuvo sospechas de un mal trato o un abuso de su pareja con su hija. “La nena era muy unida a su padre", concluyó. El hombre fue puesto a disposición de la Justicia y el fiscal Luis Alberto Brogna, de la UFI N°3 de La Matanza, quien sorprendido por el grado de impunidad con el que actuó el violador, en la vía pública y adentro de un vehículo, ordenó su detención y caratuló el caso como “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.