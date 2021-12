Detuvieron a un piloto de Neuquén, acusado de atropellar, matar y abandonar a un futbolista de 29 años

La tristeza y la bronca envuelve a la provincia de Neuquén: el domingo a las 7 de la mañana a la salida de Finca La Nonnina, sobre calle Julio D. Salto de Cipolletti, una camioneta BMW X1 embistió a un grupo de amigos que estaba saliendo de la fiesta Celebrate. Entre ellos se encontraba Facundo Castillo, futbolista 29 años, oriundo de Neuquén capital, que terminó falleciendo horas más tarde en el hospital Pedro Moguillansky a causa de las graves heridas que le ocasionó el impacto.

El conductor del vehículo no se detuvo y escapó a toda velocidad de la escena del crimen por la ruta camino a General Roca, mientras que Castillo -jugador del Club Patagonia de Neuquén- tuvo que se trasladado por los presentes con politraumatismos graves, trauma de tórax con fracturas costales y fractura de fémur. Si bien la camioneta tenía los vidrios polarizados varios testigos señalaron a Ramiro Gutiérrez como el responsable.

Se trata de un piloto de carreras de General Roca de 24 años que participa a nivel regional en el campeonato conocido como Monomarca Gol. Si bien se desconoce aún las razones por las que Gutiérrez embistió a Castillo, la fiscalía desplegó una serie de allanamientos nocturnos en diferentes domicilios en Allen y General Roca, lugar en el que vive el sospechoso, y el último fue en la casa de su padre.

En uno de los operativos fue hallada la camioneta BMW X1 estacionada a unos 20 metros de la Ruta 22, en el acceso a Roca por calle San Juan. Acto seguido, comenzaron las pericias sobre el vehículo. Al joven piloto de 24 años no pudieron encontrarlo, pero este martes por la madrugada decidió entregarse luego de permanecer durante más de 48 horas prófugo. Quedó alojado en la comisaría 4° de Cipolletti.

Mientras que en el caso está trabajando la Policía de Río Negro, el Ministerio Público Fiscal y la Brigada de Investigaciones de Cipolletti, Gutiérrez se presentó ante la sede fiscal cipoleña cerca de la 1 de la madrugada junto a su abogado defensor Julio Romero y quedó formalmente detenido. El letrado aseguró que se trató de un "accidente", señaló que "hubo una pelea" y agregó: "Los chicos bajaron, eran 30 personas contra 15".

En ese sentido, explicó que Gutiérrez "dio reversa, marcha atrás y sin querer atropellan". "Estamos hablando de un homicidio culposo por negligencia, con imprudencia, no doloso como está caratulado provisoriamente", sostuvo Romero. Además, señaló que su defendido tiene una fractura de mandíbula de la cual fue operado y por esa razón no se puso antes a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, el fiscal Martín Pezzetta, quien lleva a delante la investigación, contó en diálogo con radio Capital que ya pidieron una audiencia de formulación de cargos donde presentarán todas las pruebas recabadas hasta el momento de cómo fue el hecho y la autoría según las declaraciones testimoniales. "Por ahora nosotros estamos trabajando en una causa por homicidio doloso", dijo.

Y sumó: "Luego analizaremos todas las pruebas y veremos cuál es la calificación definitiva que le quedará. En la formulación de cargos se conocerán los detalles de lo ocurrido. Allí el acusado conocerá de qué se lo acusa y toda la prueba que hay en contra de él". A su vez, adelantó que desde el Misterio Público Fiscal van a pedir que se ordene la prisión preventiva de Gutiérrez por el plazo de ocho meses.

De acuerdo con Pezzetta, ese es el tiempo "que comprende la investigación y el juicio, con la tramitación de algún recurso. No quita que si en ese tiempo no se haga el juicio no se extienda la preventiva. Los motivos son el arraigo y el peligro de fuga". En ñas últimas horas, los restos de Castillo fueron despedidos por familiares y amigos, y El club Patagonia publicó en sus redes social un conmovedor mensaje.

Facundo tenía 29 años, era oriundo de Neuquén capital y había asistido al Colegio Don Bosco de esa localidad. "La Comisión Directiva del Club Patagonia, acompaña con profundo dolor a los familiares de Facundo Castillo, a su padre Marcelo, a su Madre Analía, y a su hermano Emiliano, en este difícil momento por el que están atravesando. Una familia que siempre a colaborado en el club desde nuestros comienzos", señalaron desde el club.

En Facebook, algunos de sus amigos y compañeros de club lo describieron como "una persona sencilla, humilde y de gran corazón". "Facundo fue Jugador desde pequeño pasando por todas las categorías, incluida, Reserva y Primera División. Acompañamos desde nuestro lugar con profundo respeto", concluyeron, junto a una imagen del joven luciendo la camiseta del Patagonia.