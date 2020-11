Detuvieron a un tercer sospechoso por el femicidio de Iara Rueda e imputaron a tres policías

La investigación por el femicido de Iara Rueda avanza ahora a pasos agigantados, y a casi dos meses de que la adolescente de 16 años apareciera muerta en un descampado de la localidad jujeña de Palpalá, la Justicia detuvo a un menor de edad que podría haber sido el entregador de la víctima.

Además, en una causa iniciada por los papás de Rueda, recientemente se imputó a tres oficiales de la policía, que fueron acusados de no haber hecho los procedimientos que correspondían luego de que la familia de la joven denunciara su desaparición.

Iara desaparicó a fines de septiembre y su cuerpo fue encontrado en un descampado.

El 23 de septiembre pasado, durante la tarde, Iara le dijo a su madre que estaba haciendo un trabajo práctico que debía entregarle a alguien, y avisó que iba a salir hasta la entrada del barrio San José, por lo que dejó su casa y salió con su bicicleta.

Desde entonces nada más se supo de ella, y aunque los papás de la joven intentaron hace la denuncia a las dos horas de permanecer desaparecida, la búsqueda se comenzó cuando ya era tarde porque los policías aseguraban que la menor se había ido con un "noviecito".

Tras días de incertidumbre, y en medio de marchas organizadas por la familia, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado del Barrio 2 de Abril el lunes 28 del mismo mes. Según considera la querella, Iara fue primero abusada sexualmente y luego asesinada.

Lo que se sabe hasta ahora es que Rueda murió luego de ser asfixiada, y que intentó resistirse a un ataque sexual. Por el crimen ya había dos hombres mayores detenidos, aunque en los últimos días un tercer sospechoso fue también aprehendido.

Según explicó a BigBang el abogado de la familia de la joven, Julián Martín, el nuevo acusado es un menor de 16 años, quien se cree que conocía a Iara y que tenía una relación cercana con ella.

Hasta él se llegó después de que el celular de la víctima, desaparecido hasta hace poco, fuera activado por una persona. Lo que declaró este sujeto es que el teléfono se lo había comprado al menor, lo que la querella considera un claro indicio de que él estuvo con Iara hasta poco antes de ser asesinada.

"El teléfono nunca había aparecido, solo el chip. Pero al activarse, eso dio la posibilidad de atrapar a esta persona que lo habría comprado, y en base a eso se pudo llegar al chico. Él tenía el celular y lo vendió- Lo que nos parece raro es que haya hecho esto teniendo relación cercana con Iara. Hay un sinnúmero de situaciones que llevan a decir que había una relación entre los dos", aseguró el letrado.

Hay tres hombres detenidos por el crimen, entre ellos un menor.

Mientras se aguarda conocer el resultado de ciertas pericias que pueden resultar claves, hace poco también apareció lo que se cree que es una parte de la bicicleta de Iara, la cual hasta ahora no se sabe dónde está ni tampoco que se hizo con ella.

"Lo que apareció es un cuadro de una bicicleta, el cual hay que peritar, y que está relacionado con el menor detenido", comentó Martín, quien además mencionó que según la línea investigativa que ellos siguen, el chico de 16 años podría haber sido la persona que entregó a la joven a los otros dos hombres detenidos.

De hecho, esa era una de las principales dudas de la familia, ya que no tenían ni idea cómo Iara había llegado a tener contacto con los dos acusados, quienes están imputados (junto al menor) por el delito de "homicidio doblemente agravado".

"Uno de ellos, Abat, ya declaró, y de hecho hoy había una ampliación de su declaración y el abogado la suspendió. Él dijo que tenía una coartada, diciendo que el día del crimen estaba en otro lugar, a 20 kilómetros de donde fue el hecho. Hasta puso testigos, pero tenemos declaraciones testimoniales que lo involucrarían en el lugar y algunas antenas telefónicas que lo señalan donde apareció el cuerpo", indicó el letrado, quien además señaló que le parece muy extraño que el detenido incluso comentó que ese día perdió su celular y que tuvo que activar otra línea.

Iara tenía 16 años al momento de ser asfixiada y abusada.

Respecto al móvil de Iara, ya se lo está peritando, pero como antes fue vendido y lo formatearon, lo que se busca ahora es poder recuperar todo lo eliminado; incluso la última comunicación de la joven.

Más allá de la investigación por el femicidio de la adolescente, los papás de Rueda iniciaron una causa aparte en la que denuncian a los oficiales de la policía que no actuaron como correspondía cuando debieron salir a buscar a la menor mientras estaba desaparecida.

"Ya imputaron a dos jefes de la policía, y al jefe de investigación de Palpalá. Estamos citando al ministro de seguridad, al jefe de la policía de la provincia y hasta al gobernador, para que ellos digan como activaron y procedieron", dijo el abogado respecto al Protocolo General para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas aprobado en la provincia en 2017.

Sobre esto, Mónica Cunchila, la mamá de Iara, dijo a BigBang que los nuevos acusados deben dar explicaciones, ya que por el mal trabajo que hicieron, Iara está muerta. En este sentido, aclaró que ella realizó la denuncia por la desaparición de la joven "en tiempo y forma", pero que los policías se negaban a buscarla porque le decían que se había con su novio.

La chica salió de su casa para entregar un trabajo práctico y nunca volvió.

"Todo se hizo mal desde un principio, insistían con un noviciento, y yo insistía en que no tenía novio. Les dije que la habían engañado con un trabajo práctico y no me escucharon. Tenía que intervenir infantería, caballería, y no ha intervenido nadie. A mi no me servía de nada que los policías tuvieran la foto de mi hija en el celular, me servía que hubieran entrado a la casa de las personas a buscarla. Gracias a los que no hacen nada, aparecen tantas chicas muertas. La vida de una persona depende de las horas, los minutos", se lamentó.

Además, la madre de Iara se mostró muy dolida al saber que los condenados a perpetua en general reciben beneficios para salir antes de prisión, y que además tienen el derecho de hacer salidas transitorias.

"Es una locura, yo no puedo creer todo lo que me voy enterando. Voy a proponer que nos juntemos todos los papás de víctimas y que la condena a perpetua se cumpla y que las leyes cambien", aseguró.

La familia de la víctima reclama por justicia.

A pesar de admitir que extraña mucho a su hija, y que en ocasiones se quiebra porque siente que no puede más, este marte Mónica marchará para recordar a Iara, y la semana próxima, cuando se cumplan dos meses del femicidio, volverá a salir a la calle.

Para homenajear a la adolescente, se hará un ballet y tocarán mariachis los temas que a la víctima le gustaban, mientras que a la par su madre planea empezar a viajar dentro de la provincia para llevar el caso a todos lados y para, además, acompañar a otros padres que también son víctimas.

"No nos sirve de nada estar callados, es una impotencia terrible. Mi duelo es así, no parar y gritar fuerte para que nos empiecen a escuchar, porque las leyes están para cumplirse. Tengo que lograr que se cumpla el propósito que me dejó mi hija, que es que no haya más Iaras", cerró.