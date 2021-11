Detuvieron al abogado que en una discusión de tránsito atropelló y mató a un piloto de avión

El abogado que se encontraba prófugo desde hacía tres meses tras haber atropellado y matado con su camioneta a un piloto de aviones que circulaba en moto, con el que había tenido una discusión de tránsito en el partido bonaerense de Vicente López, finalmente fue detenido este viernes por la mañana durante un allanamiento realizado por la Policía Bonaerense en una vivienda de la localidad bonaerense de Don Torcuato.

Según informaron fuentes policiales, Tomás Mazzini, de 37 años, fue localizado por efectivos de la SubDDI de Vicente López en una casa de la calle Obligado 925, donde vive su hermano y se ocultaba. Es que Mazzini está acusado del delito de "homicidio simple", después de haber atropellado a Julián Gustavo Giménez, a quien embistió con su camioneta Jeep Renegade negra tras una discusión de tránsito cuando la víctima circulaba en moto por San Martín y Remedios de Escalada, en el partido de Vicente López, el 4 de agosto pasado.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad, y allí lo que se puede ver es que Giménez le dio un golpe de puño al espejo de la camioenta de Mazzini por una mala maniobra, y que instantes después el conductor acelera e impacta sobre la víctima, que circulaba en moto.

El piloto de aviones quedó herido debajo de la Jeep y sobre la vereda y murió 20 días después en la sala de terapia intensiva de la Clínica Olivos, mientras que el acusado escapó tras el hecho.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción de Vicente López Este, quien enseguida pidió la detención del abogado por "homicidio simple en grado de tentativa" en base a los videos del hecho, aunque luego recaratuló la causa como "homicidio simple" al considerar que Mazzini embistió y atropelló de manera deliberada a Giménez.

La defensa del acusado presentó una eximición de prisión, que fue rechazada tanto por el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, y por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de ese departamento judicial. Así, Mazzini estuvo prófugo hasta este viernes, con un pedido de captura vigente y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofrecía una recompensa de entre dos y cuatro millones de pesos para quienes aportaran datos sobre su paradero. Tras su detención, el acusado será indagado en la tarde de este viernes por el fiscal.

“En este momento nos estamos dando muchos abrazos y sabemos que es lo que tenía que suceder. Pero para nosotros no cambió nada. Yo no esperé este momento para empezar a hacer mi duelo, sino que comenzó mucho antes. Esto no nos trae ningún beneficio en particular pero nos pone bien que se haga justicia”, sostuvo Gustavo, papá de la víctima, en diálogo con Infobae.