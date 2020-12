Detuvieron al femicida Fabián Tablado por "desobediencia": podrían darle un año más de prisión

El juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, ordenó la detención de Fabián Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló. Quedó comprobado por medio de videos que Tablado violó la perimetral que tenía sobre el padre de la víctima. El delito de "desobediencia" tiene una pena que puede ir desde los 15 días hasta un año de prisión. Considerando que Tablado mató a su novia de 113 puñaladas -y que además le ampliaron la condena dos años y medio por amenazar de muerte a la pareja que conoció en la cárcel- es muy probable que le den un año entero.



Díaz avaló el pedido de detención que la semana pasada había formulado el fiscal de Rincón de Milberg, Sebastián Fitipaldi. Es que el 19 de octubre, Tablado pasó caminando a 150 metros del lugar de trabajo de Edgardo Aló, en la Dirección de Migraciones de Tigre. Tablado iba acompañado por sus hijas adolescentes, con quienes fue a tomar un helado. Dijo que no tenía constancia de la dirección laboral de Aló y argumentó además que una de sus hijas es celíaca y que sólo en la heladería a la que concurrieron había helados apropiados para su hija. "Tengo todas las notificaciones enviadas por el Juzgado 2 de Familia donde especifica la dirección del señor Edgardo Aló pero no me dice dónde es la dirección laboral de él", dijo Tablado (44) en una nota con el noticiero de Canal 9.

"Yo vivo a tres cuadras del puente y el señor Aló trabaja a 150 metros del puente. No fue una intención mala mía ni de buscar problemas", dijo Tablado, que el 19 de octubre pasado fue captado por las cámaras de seguridad caminando con sus dos hijas por el puente Sacriste, que está ubicado a una cuadra y media de las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre, donde trabaja Aló.



"Me reencontré con mis hijas que hacía muchísimo, desde que recuperé mi libertad, que no las veía, para llevarlas a tomar un helado, nada más", dijo Tablado. El femicida señaló que el reencuentro con sus hijas fue "con la supervisión" de su "exsuegra, que estaba en un vehículo". Tablado explicó que fueron a la heladería que está debajo del puente porque una de sus hijas "es celíaca y no hay ninguna otra heladería en Tigre" donde se puedan comprar helados para alguien de su condición.

"Queda asimismo expresamente prohibido al denunciado, acercarse a menos de quinientos (500) metros del domicilio o lugar de trabajo del denunciante, aún en su ausencia, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones correspondientes", decía la resolución de la jueza, que también le ordenó a Tablado "abstenerse de realizar actos de violencia, perturbación o intimidación, mediante cualquier modalidad (telefonía, Internet, valiéndose de terceras personas, etc.)".

Tablado volvió a vivir en la casa donde hace casi 24 años asesinó a su novia, en Albarellos 348 de Tigre. Allí siguieron viviendo sus padres tras el femicidio del 27 de mayo de 1996.