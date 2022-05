Detuvieron al hijo de un famoso galán de los 80: estaba condenado por amenazar a su ex e incendiarle la casa

La Policía de la Ciudad capturó en la ciudad de Mar del Plata a un hombre de 45 años que se mantenía prófugo de la Justicia luego de haber sido condenado por amenazas coactivas, incendio y robo contra su ex pareja. El nombre del detenido es Marcos Alberto Stella.

Personal de la División Personas Extraviadas comenzó con una investigación para dar con el paradero de una persona que se encontraba prófuga, tras la solicitud recibida por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 22, a cargo del doctor Sergio Paduczak.

La causa se inició en 2018, en el Juzgado Nacional Criminal y Contravencional Número 5, por los delitos de amenazas coactivas, incendio y robo contra su ex mujer, de 32 años. Luego de un Juicio Abreviado, en mayo de 2021, el hombre recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, y se quitó las dos tobilleras de geo-posicionamiento que portaba para cumplir la pena domiciliaria, figurando como último registro su domicilio del partido de San Martín.

Al mantenerse prófugo de la Justicia, la División Personas Extraviadas realizó un trabajo para dar con el hombre y después del estudio de antenas telefónicas, perfiles de redes sociales y vínculos familiares, se estableció que podría estar en una estancia de su padre, en la ciudad de Mar del Plata.

En consecuencia, el Tribunal solicitó el Exhorto al Juzgado de Garantías con jurisdicción de Mar del Plata para que los efectivos puedan hacer allí los correspondientes trabajos.

Con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se lo localizó en la chacra investigada y se verificó que su padre, un ex galán de televisión, le acercaba alimentos y demás productos.

La orden de allanamiento fue dictada por el Juzgado de Garantías Número 2 y al ser cumplimentada se logró la detención del prófugo.

Luego de pasar la noche en la DDI de Mar del Plata, el detenido fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia.

La víctima había contado: “Él es el papá de mi nene, en el 2018 me prendió fuego una casa, ahí empezó el tema judicial. Le pusieron una perimetral, algunas medidas para que no se acerque, pero eso te lo dan por noventa días y después lo podés extender un poco más. Lo cierto es que en un momento ya no tuve más medidas”.

Y sumó: “En el 2019 mi mamá lo estaba llevando el nene al colegio, apareció, le pegó a mi mamá, le sacó al nene de los brazos y se lo llevó. Renzo estuvo desaparecido unos días, nadie sabía nada de él, yo estaba desesperada, y después de unos días lo devolvió. Mi nene contó que se lo llevó a Mar del Plata”.



Stella es hijo del conocido galán de los años 80 Marco Estell, que también había estado involucrado en problemas con la Justicia. En 1993, Marco fue llevado a juicio luego de que su yerno lo denunciara por haber “maltratado y golpeado” a Graciela Cimer, actriz que había sido su pareja en esos tiempos. El galán de los años 80 y principios de los 90 se había hecho famoso por novelas como “Dos para una mentira” y “Es tuya, Juan”.