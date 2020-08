Detuvieron al "Kevin", uno de los responsables de haber golpeado a culatazos a la joven que perdió su embarazo

A mediados de agosto, Nadia Belén Riveros, de 22 años, perdió un embarazo de cinco meses de gestación una semana después de que fuera golpeada a culatazos por tres delincuentes cuando le robaron el auto en la localidad bonaerense de Isidro Casanova.

A su lado se encontraba su madre, Romina Alejandra Rivero, de 40 años. que recibió un disparo que entró por su pantorrilla y salió por el talón.

Por el hecho, fue encontrado y arrestado un tal “Kevin, un menor de 16 años y otro hombre apodado “El Pelado”, de 38 años. Ambos fueron detenidos por personal de la Comisaría 5° Este de La Matanza en una casilla del barrio San Carlos por órdenes de la UFI N°3 a cargo de Gastón Bianchi.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

A los delincuentes se les secuestró un revólver calibre 38 sin marca ni numeración, con tres proyectiles del mismo calibre, que será peritado para saber si se vincula al ataque, además de una gorra del club Almirante Brown que ya fue reconocida por las víctimas.

Al mismo tiempo, durante el allanamiento se secuestraron cuatro puertas de un Fiat Siena con pedido de secuestro activo por robo desde junio de este año y la tapa de un VW Bora denunciado en abril, ambas causas radicadas en la UFI N°1 de La Matanza.

Pero las partes de vehículos eran muchas más: también se llevaron cuatro puertas, el capot y la tapa de baúl de un Citroën C3, tres puertas de Peugeot 208, dos puertas y tapa de baúl de Audi A3, un torpedo de Citroën C3, otra tapa de un Bora, un volante de un Peugeot 208, llaves de encendido, computadoras de vehículos, radiadores que formaban parte de un desarmadero que controlaban los delincuentes.

Los investigadores creen que podría haber sido el menor quien le disparó a Romina, mientas que su compañero habría sido el que golpeó a la embarazada a culatazos. Nadia se encontraban yendo al hospital Paroissien, junto a su tío y su mamá, para un control del embarazo que cursaba. En ese momento, fueron asaltados por tres delincuentes armados que los amenazaron, los golpearon, los balearon y les robaron el auto.

El hecho se registró cerca de las 20.40 del miércoles 12 de agosto en la esquina de las calles Castañón y Concejal Luis Alberto Settino, en Isidro Casanova. "Llamé a un remís, pero como tenían unos 40 minutos de demora le pedí a mi mamá que viniera para que me llevara porque me dolía mucho la panza", había contado la chica, quien salió de la casa y mientras sus familiares la esperaban en el auto, aparecieron corriendo tres delincuentes.

En ese momento los interceptaron para robar el vehículo, los amenazaron, golpearon y atacaron a disparos, uno de los cuales dio en la pierna derecha de su mamá. "Estaban armados y cuando vi que se acercaron a mi tío, que estaba del lado del conductor, pensé que le iban a hacer algo a él y le pego dos patadas en la cara e intento que se le caiga el arma, entonces ahí como que se calentó y empezó a tirar tiros", relató.



La joven añadió que el delincuente le tiró un disparo en la pierna a su madre y a ella le empezó a pegar culatazos en la cabeza. "No me di cuenta que me pegó y cuando siento todo caliente, me miro y estaba chorreando sangre que no paraba", afirmó Nadia, quien añadió: "Por suerte el disparo a mi mamá no le tocó ningún hueso". Los asaltantes huyeron con el auto del tío. que luego apareció abandonado en el barrio Villegas.

La joven, su madre y su tío fueron trasladados a un centro asistencial como consecuencia de las distintas heridas. Nadia fue dada de alta, pero días después se descompuso y se confirmó que había perdido el embarazo. La joven de 22 años estuvo internada en el Hospital Paroissien, según sus familiares se encuentra "destruida" por la perdida de su embarazo.

El fiscal Bianchi espera por los resultados de los estudios histopatológico y anatomopatológico realizados en el hospital Paroissien al cuerpo de la bebé por nacer para determinar si la causa por "robo" se le suma la imputación por "homicidio" o "aborto doloso". Los resultados estarán disponibles en un plazo de poco más de 20 días y, por ahora, los delincuentes están imputados por robo y tentativa de homicidio.