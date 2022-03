Ya son tres los detenidos por el crimen del rugbier argentino en Francia

El principal sospechoso de la muerte del ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu, asesinado el pasado sábado en Francia, fue detenido en las últimas horas en Hungría, aunque no sólo él fue apresado, sino que también fue localizado por la policía el tercer implicado.

El principal acusado, Loik Le Priol, de 27 años, ex militar y miembro de un movimiento de extrema derecha llamado GUD, es sospechoso de haber disparado contra Aramburu, de 42 años, ex jugador de Los Pumas con 22 cotejos con la casaca albiceleste.

El segundo sospechoso fue encontrado recientemente por la Brigada de Investigación e Intervención de Nantes en el departamento francés de Sarthe, al oeste del país.

Además, una mujer de 24 años sospechosa de conducir el coche desde el que los dos hombres presuntamente dispararon a Aramburu fue acusada en la víspera de "complicidad en el asesinato" y puesta en prisión preventiva, según detalló la agencia de noticias AFP. Por esto mismo, en las últimas horas declaró ante la Justicia.

La mujer, identificada como Lison, fue acusada ayer por su presunta participación en la muerte de Aramburu y frente al juez de la causa, según publicaron diferentes medios de ese país, rompió en llanto.

"Les dije a los muchachos que se fueran. No quería que sucediera así. Actué por instinto y por amor", sostuvo. La sospechosa es una estudiante de tercer año de nutrición y está involucrada en el asesinato del argentino, aunque niega cualquier participación.

Lison conoce desde hace cinco años a Loik Le Priol, el principal sospechoso. "Les dije a los muchachos que no pelearan. Estoy tan enojada y triste por la víctima", continuó la joven, que se negó a brindar a los investigadores los códigos de acceso a su celular y su material informático

"Ella no estaba encerrada en la cajuela del auto en ese momento. Ella conducía y no era en absoluto pasiva. Durante la investigación, ella no cooperó mucho, mientras que los dos asesinos son personas peligrosas", comentaron desde la fiscalía en un comunicado que difunfieron en las primeras horas del día después de conocido el contenido de su declaración ante el magistrado.

La joven de 24 años, que está bajo custodia policial desde el sábado, sería cercana al principal sospechoso del crimen, un militante de extrema derecha, y habría estado al volante del vehículo desde el que tirotearon a Aramburu en el barrio de Saint-Germain-des-Prés.

Aramburu fue asesinado de cinco disparos, tras un altercado en el bar Le Mabillon del barrio de Saint-Germain-des-Près, en el centro de París. Le Priol, detenido cerca de la frontera con Ucrania, pertenece a movimientos de ultraderecha y debía comparecer ante un tribunal en junio por "violencia agravada" contra un miembro del GUD.

El ex rugbier vivía en la localidad francesa de Biarritz, trabajaba en una empresa de turismo y estaba en París con el objetivo de presenciar el cotejo que jugaron Francia e Inglaterra en la definición del certamen Seis Naciones en el Stade de France. En sus mejores años, el deportista jugó con Los Pumas en el Mundial de Francia 2007, marcó un try en el cotejo ante los locales por el tercer puesto, y jugó una final de Copa de Europa con Biarritz.

De acuerdo con la investigación, tras una "disputa" entre dos grupos de personas en el bar Le Mabillon, los vigilantes del local los separaron, pero los sospechosos "regresaron poco después en un vehículo y dispararon", según una fuente policial.