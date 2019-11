Detuvieron al remisero que manejaba el auto desde el que tiraron a la chica que fue atropellada

Laura Vanina Roberto falleció el último domingo por la noche al ser atropellada por un camión recolector de basura en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. La mujer iba a bordo de un Renault 9 bordó cuando –por razones que aún se buscan esclarecer- cayó del vehículo en movimiento cuando éste circulaba por la ruta 21. La última novedad del caso es que el remisero quedó detenido acusado de abandono de persona.

La mujer tenía 35 años, estaba embarazada de ocho semanas y tenía seis hijos. La última persona con la que estuvo la víctima antes de subirse al Renault fue su pareja, a quien había denunciado en tres diferentes oportunidades por violencia de género.

Esa misma noche ambos estuvieron en un bar del centro de Laferrere, discutieron y ella decidió irse sola. ¿Su destino? Según las fuentes, la mujer estaba yendo a realizar una nueva denuncia por violencia de género contra su pareja a la Comisaría de la Mujer de La Matanza.

Laura decidió tomarse un remís de los llamados "0.50", un servicio de autos “truchos” que funciona hace décadas en esta zona de La Matanza, aunque se desconoce si lo hizo sola. Se subió a un Renault 9 bordó y durante el camino, “se cayó o la tiraron” del vehículo.

Después de una intensa búsqueda en Virrey del Pino, la Policía Bonaerense logró detener al conductor del remís que se mantuvo prófugo hasta este jueves. Se trata de un hombre de 22 años, quien fue encontrado y detenido en una zona descampada de Virrey del Pino luego de observaciones encubiertas llevadas a cabo por detectives de la DDI La Matanza.

Este chofer del Renault quedó imputado por “abandono de persona seguida de muerte” en el marco de la investigación que se encuentra en manos de la UFI N° 1 descentralizada de Gregorio de Laferrere, a cargo de Fernando Garate, perteneciente al Departamento Judicial La Matanza.

Del hecho hay solo dos testigos que dieron dos versiones distintas: uno de ellos dice que a la mujer la tiraron desde un Renault 9 bordó en circulación, mientras que el otro sostiene que la víctima se cayó del auto.

Dos automovilistas que iban detrás lograron esquivarla, aunque no el camionero, que no llegó a maniobrar para evitar el impacto. Para los investigadores existe un dato clave que no pasó desapercibido: el Renault 9 bordó no paró a auxiliarla y escapó con la puerta trasera abierta.