Detuvieron al supuesto asesino de Lola Chomnalez: el ADN que lo implica y sus antecedentes

La policía detuvo este jueves a un hombre acusado de ser el asesino de Lola Chomnalez, la joven de 14 años que apareció muerta en las playas de Valiza, Rocha, el 28 de diciembre de 2014.

Si bien ya había un sospechoso apresado por el delito de "encubrimiento", lo cierto es que la fiscalía que investiga el caso no había podido dar hasta ahora con el asesino. Lo que se tenía como principal prueba era un ADN, el cual finalmente ahora coincidió con el del hombre recientemente detenido.

La adolescente estaba de vacaciones junto a la familia de su madrina y, una tarde que salió a caminar, desapareció. Dos días después, su cuerpo fue encontrado en la playa sobre las dunas. Lo que determinó la autopsia es que la joven fue asfixiada por alguien contra la arena.

Hasta hace apenas unas horas, Ángel Moreira Martínez, apodado como "El Cachila", era el único apresado y procesado en la causa. Sin embargo, siempre los investigadores y la familia de la adolescente confirmaron que estaban seguros de que había más personas involucradas en el femicidio.

¿Por qué estaban seguros de esto? Porque tras haber analizado los elementos de la joven que fueron encontrados en la playa, como una toalla y una cédula, se determinó que había una mancha de sangre que pertenecía a un hombre, aunque no se sabía a quién. El ADN de "El Cachila" no coincidía, y por eso es que se lo acusó de cómplice pero no por ser el auto del crimen.

Ahora, la Justicia uruguaya detuvo en la frontera con Brasil a otro hombre, quien sí está sospechado de ser el asesino. La información fue confirmada por el director de Comunicación de la Fiscalía de Uruguay, Javier Benech.

“Es una noticia que está en pleno desarrollo y yo tengo que hablar con la fiscal de Rocha y ella en pocos minutos me transmitió que efectivamente hay una persona detenida y estamos hablando del presunto autor del homicidio, obviamente hay que profundizar en la investigación, faltaba encontrar al autor”, sostuvo en diálogo con el canal TN.

“Esta etapa de la investigación es reservada y la fiscal en estas horas va a resolver efectivamente que es lo que sucede. Si la fiscal solicitó la orden de detención es porque tiene elementos suficientes como para proceder”, agregó. Lo que lo vincula con la víctima es el ADN, el cual dio positivo en las últimas horas.

Según trascendió, el nuevo detenido es un hombre de 39 años que tiene antecedentes por delitos por lesiones personales en 2003 y de violación en 2009. Consultado por BigBang, el abogado Juan Raul William aclaró que por ahora van a mantener "todo en reserva" y dijo que no sabe si la familia de Lola viajará a Uruguay en las próximas horas.

En 2019 la Justicia procesó a Ángel Moreira por coautoría de homicidio. La jueza Rossana Ortega indicó que el hombre estuvo con ella hasta el momento en que murió y que después le tomó el pulso para corroborar su fallecimiento.