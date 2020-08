Detuvieron al supuesto autor de los audios en los que un hombre relataba cómo abusó a su hija

Días atrás se viralizó una serie de audios en los que un hombre confesaba haber abusado sexualmente de su propia hija, junto a una falsa noticia que aseguraba que había sido detenido y luego liberado.

La investigación sobre el origen de los audios recayó en la UFI N°3 de Esteban Echeverría, dedicada a investigar delitos sexuales, y el supuesto responsable, oriundo de la localidad de El Jagüel fue finalmente apresado el domingo en Ezeiza luego de 11 allanamientos.

El acusado será indagado por abuso sexual agravado por el vínculo y por acceso carnal por la fiscal Magdalena González. De acuerdo a lo publicado por Infobae, un reconocimiento médico-legal efectuado sobre la víctima -una niña de seis años- no arrojó indicios de abuso.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Así, por ahora, la única prueba en contra del detenido son los audios, que serán peritados para efectivamente probar que es su voz la que quedó registrada.

El sábado, mientras tanto, la hija del sospechoso fue entrevistada en cámara Gesell, donde no habría revelado ninguna señal de haber sido víctima de abuso.

La viralización de los audios había tenido como origen a una vecina del detenido, quien los había publicado en Instagram. La usuaria también publicó una foto del sospechoso y su dirección, y echó a rodar la versión falsa de que la Justicia lo había detenido y liberado.

Un grupo de vecinos de El Jagüel intentó linchar al supuesto autor de los audios, lo cual provocó la intervención de la Policía y la apertura de la investigación.

La madre de la niña implicada, separada del padre de la pequeña, expresó que conocía los audios pero que nunca sospechó de la existencia de un posible abuso.

En diálogo con Infobae, la mujer solicitó que "por respeto" a su hija no se difundan los audios. "Mi familia esta muy mal. Estamos muy devastados. Todo esto es muy doloroso. Cuando esto se resuelva, voy a hablar", agregó.

Amenazas

Según le contó a Infobae un vecino que presenció el reclamo de los vecinos frente a la casa del hombre apresado, éste habría brindado una explicación absurda: "esos audios se los mandé a mi ex para ofenderla".

Víctor y Andrea, dos familiares del sospechoso señalaron, mientras tanto, que desconocían la acusación de abuso. "Venía los fines de semana, pero hace meses que no trae a la nena", expresó ella. "Acá nunca pasó algo de lo que se lo acusa. Yo tengo dos hijas mujeres, si lo hubiese visto o me hubiera enterado, lo mataba yo mismo".

"Él no vive más acá. No sabemos dónde está. Ya no sabemos qué hacer", agregó asegurando que están siendo amenazados por los vecinos. "Todo por culpa de alguien que no vive acá".