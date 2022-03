Falta de mérito para Caniggia por la denuncia de abuso: declararían Charlotte y Alexander

La causa judicial por acoso sexual y lesiones iniciada por Mariana Nannis contra su ex marido, Claudio Paul Caniggia, sumó un nuevo capítulo: el juez Pablo Ormaechea dictaminó la falta de mérito para el ex delantero de la Selección Argentina. Esto significa que el magistrado considera que no tiene las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa y le pide al fiscal que siga investigando. Asimismo, los abogados defensores del ex jugador xeneize ya pidieron que se detenga a dos amigas de la denunciante por supuesto falso testimonio.

La resolución fue luego de que se le tome indagatoria al ex jugador, quien negó los hechos y también había afirmado que la madre de sus tres hijos, Charlotte, Alexander y Axel lo denunció en medio de una separación de bienes. Además, Caniggia había adelantado que denunciaría por falso testimonio a las amigas de su ex mujer, que son quienes ratificaron los hechos. Ahora la Justicia podría citar a declarar a los tres hijos de la pareja.

Por su parte, Nannis había confirmado que su ex marido la había amenazado de muerte en mayo de 2018, luego de que ambos estuvieron en una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo. Caniggia desmintió que los hechos por los que se lo acusa hubieran ocurrido en las fechas en las que se le formuló la acusación, el 5 de mayo de 2018, tras el festejo.

"Me quería obligar a tener relaciones sexuales cuando llegamos de la fiesta al Hotel Faena", dijo Nannis. Y siguió: "Cuando le dije que no, ahí estalló de furia". Hace algunas semanas fue entrevistada en radio 10 por Jorge Rial y relató sobre el supuesto calvario que vivió con su ex marido: “Me pegaba trompadas el tipo. Yo ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos". Además hizo alusión a las reacciones de Caniggia :"Se me cagaba de risa en la cara. Tiene impunidad”.

Nannis remarcó en Argenzuela: “Desde el principio (de la relación) fue así. Lo peor de todo fue cuando me empujó contra un auto y perdí el bebé”. Mientras el proceso judicial sigue adelante, Nannis habría recibido amenazas de muerte y afirmó: "Tuve miedo de que me mataran sicarios". Tras recibir esas amenazas, a traves de su letrado Carlos Broitman, realizaron la denuncia correspondiente.