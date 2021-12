Diego Junior denunció en la Justicia que Maradona murió por un plan de Matías Morla

En la últimas horas, Diego Maradona Junior, el hijo de Diego Armando Maradona y Cristiana Sinagra, se presentó en la causa que investiga el fallecimiento del 10 y apuntó directamente contra el abogado Matías Morla. A través de sus representantes, el italiano presentó un escrito a la Fiscalía para apuntar contra el apoderado del astro con el objetivo de que lo investiguen y que sea acusado de un “homicidio criminis causa”.

En su escrito, Junior asegura que tras la muerte de Maradona, Morla se vio beneficiado. La nota fue presentada al juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, por los abogados Luis Alberto Rey y Luis Matías Casanova, quienes representan en el expediente al napolitano. Esta vía es la que había elegido Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y novio de Verónica Ojeda, hace varios meses, y fue rechazado por la Justicia.

En la nota de Junior se lee: "Venimos en representación de nuestro mandante, particular damnificado en estas actuaciones, a requerir a V.S. que, con carácter previo a disponerse el cierre de la etapa de investigación penal preparatoria y elevación de autos a juicio oral, se disponga proseguir con la investigación de diversos hechos ilícitos que, si bien han sido denunciados a lo largo de la tramitación de la presente causa (…), no se ha profundizado en la determinación de los culpables de dichos ilícitos".

Y siguen: “De ninguna manera pueden circunscribirse y limitarse solamente en la responsabilidad de los enfermeros y algunos médicos que trataron a Diego Armando Maradona (DAM) durante los últimos meses previos a producirse su fallecimiento".

En otra parte, la nota agrega: "Resulta absolutamente inverosímil que los enfermeros, médicos o psicólogos tratantes de DAM actuasen de forma 'independiente' o 'aislada' sin responder a las órdenes de quienes los habrían contratado y les pagaban sus sueldos u honorarios, que serían realmente el entonces apoderado y representante legal de DAM, el Dr. Matías Edgardo Morla y su cuñado y socio comercial en la Sociedad Sattvica SA, el Sr. Maximiliano Pomargo".

Y según Junior, Morla y Pomargo "en realidad son los que más habrían resultado beneficiados de su fallecimiento, ya que a través de su Sociedad Sattvica SA se habrían apropiado de los bienes más valiosos de DAM (sus marcas registradas, sus derechos de imagen y de nombre) habiéndose enriquecido enormemente, mientras DAM era empujado por un barranco de alcohol, drogas, mala alimentación y malos cuidados médicos".

Por último, pide: "Es en este contexto en el cual de ninguna manera puede descartarse livianamente -tal como parecería haber hecho hasta el momento el Ministerio Público Fiscal- que la muerte del padre de nuestro mandante haya tenido como verdadero 'criminis causae' el plan de desapoderamiento de sus bienes llevado adelante principalmente por Morla y Pomargo”.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa de Tigre. Por ahora, el juez ordenó la prohibición de salida del país para el médico clínico Pedro Di Spagna, el octavo imputado, que estuvo contratado por la prepaga para realizar un seguimiento clínico.

A él se le suman los otros siete imputados son el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque (40); la psicólogo Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz; la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; y los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid.