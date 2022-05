Difundieron chats de Felipe Pettinato: cuál era la relación con el neurólogo y la bronca de su padre por ese vínculo

Por estas horas, el fiscal Martín Mainardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, lleva adelante la causa por el incendio que se desató en el departamento de Felipe Pettinato y donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo. La caratula es “averiguación de causales de muerte e incendio”.

Aunque todavía no se sabe qué paso y el hijo de Roberto Pettinato aun no declaró, se sabe que el lunes 16, a las 23.30, un incedio se desató en el living del departamento F, del piso 22 del edificio ubicado en la calle Aguilar al 2300, en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estaba Felipe con su amigo Melchor. El joven salió con vida, el médico murió y fue encontrado boca abajo con parte de su cuerpo carbonizado.

La única certeza que tienen los investigadores es que el incendio fue provocado y no se desató por ningún desperfecto eléctrico. El hermano de Tamara Pettinato estuvo internado en una clínica de Belgrano por inhalación de monóxido de carbono y hace pocas horas, fue trasladado a un centro de salud mental.

Ahora, alguien de su entorno más íntimo, difundió los chats entre Felipe y una amiga, en el que habla sobre Melchor, el hombre que murió hace unos días. En estas supuestas charlas del doble de Michael Jackson, queda claro que el vínculo entre ambos era muy íntimo y que hasta vivían juntos.

La primera conversación que filtraron tiene seis meses, corresponde a diciembre del año pasado y en él, Felipe describe a Rodrigo. “Estoy con un grandísimo amigo. ¡Es jefe de esclerosis múltiple a nivel mundial por cuarto año consecutivo! El único argentino en llegar a ese lugar. Aunque es norteamericano y argentino por elección jajajaja increíblemente. Un campeón. Descubrió la Enfermedad de Lyme en Argentina ahora, esta semana terminó de editar su libro al respecto”.

En otro chat, fechado el día 4 de febrero de 2021, el menor de los Pettinato habla sobre la salud mental del médico. “A Melchor lo encontré destruido, pobre. Y por eso me quedé”, le cuenta a su amiga. “Quería hacerle un obsequio a Melchor. Le quiero regalar al Doc un pequeño tattoo del rostro del Gral. Mohamed Alí Seineldín, con tintura glow in the dark”, escribió Felipe un par de días despúes. No se sabe nada de lo que le pasaba al médico por esos días.

En tanto, en un tercer chat, Felipe le pide a su amiga crema de cannabis para el médico. La charla se da de la siguiente manera. “El doc. necesita desesperadamente CBD (cannabis medicinal), en crema creería, para su papá, para la espalda de su padre”. Enseguida, su amiga le responde: “Yo le doy”. La conversación termina cuando Felipe le pone: “Sabe mucho, mucho, Melchor, eh”.

En la cuarta charla con su amiga, Felipe deja en claro el enojo de su padre, Roberto, porque convivía con Melchor. Al parecer, ese vínculo y la decisión de mudarse a la casa del médico, le había molestado y mucho al conductor radial y televisivo. Por entonces, el vínculo entre padre e hijo estaba roto. Por eso, el joven le escribió a su amiga: “Acá, a lo de Melchor, no viene. Le quiero mandar carta documento YA’”.

En la quinta captura, que no tiene fecha aunque se cree que es de las últimas semanas, la amiga le pregunta a Felipe si se arregló con el doctor. Al parecer, la relación entre ambos tenía varias idas y vueltas, y se peleaban muchas veces. Felipe le responde: “Vivo con mi doc ahora”.