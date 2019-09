Discutió con su hija, la degolló y la enterró en el patio de la casa: hoy encontraron el cuerpo

El cadáver de Ariana Yésica Palacios, la mujer de 30 años que estaba desaparecida desde el 28 de agosto y cuyo padre ayer le confesó a otro hijo que la mató y la enterró en su casa de la localidad bonaerense de Villa Tesei, fue hallado en la vivienda en un sitio marcado por un perro rastreador de cadáveres, informaron fuentes policiales.

El novio de la víctima aseguró hoy que su suegro, ahora imputado, le dijo al momento de la desaparición que no se preocupara y siguiera con su vida porque la chica “no quería seguir la relación”. Adrián, pareja de Ariana (30), contó hoy al canal Crónica TV que al cabo de unos días de no saber nada de su pareja, decidió llamar a la casa y allí habló con Willy Palacios, el ahora acusado de haber cometido un filicidio.



“Me vino a plantear que ella (por Ariana) ya no quería seguir la relación, que está estresada, que está mal, que decidió cambiar de aire, de trabajo. Que ella va a estar bien, que yo no me preocupe y siga mi vida, que ella y Luli, su hija, van a estar bien”, dijo Adrián.



El joven comentó que el padre de su pareja le pidió que se “aleje” y que a él le pareció extraño que Ariana no le haya dicho nada para ponerle fin a la relación.



“No me cerraba que ella no me viniera a plantear la situación, pensé que quizás fue lo mejor”, recordó, aunque explicó que se le “reavivó la duda” luego de hablar con una amiga que buscaba a Ariana y que le dijo que le parecía extraña la forma en la que le contestaba los mensajes.



“Mandaba mensajes cortantes, extraños. La de los mensajes no era ella”, dijo el joven y explicó que la última vez que Ariana estuvo en línea fue el día de la desaparición, el 28 de agosto, pero que el 19 de septiembre mandó un extraño SMS a una amiga y que se notaba que no era ella quien escribía.

El padre de Ariana, un hombre de nacionalidad boliviana de 64 años fue detenido tras confesar que el 28 de agosto se peleó con su hija, la degolló y la enterró en el fondo de su casa de la calle Felix Frias al 3500, de la localidad bonaerense de Villa Tesei, donde policías, bomberos y peritos realizaban hoy una excavación en busca del cuerpo.

El novio de la chica dijo que “nunca vi nada raro, sí que discutían. Esto podía esperarlo más de la madre que del padre. Le tenía miedo a su madre”. Recordó que en un cumpleaños de la hermana de Ariana tuvo que intervenir para separar a su novia de la madre en una pelea en la que “se empujaron y casi se fueron a las manos”.



Explicó que en la casa de Villa Tesei donde se realizaban las excavaciones vivían los padres con Ariana y la hija de 6 años que su novia había tenido con otra pareja y, al respecto, señaló que los abuelos “se creían los padres de la nena”.



El novio contó que se conocieron en octubre de 2017 a través de una aplicación de citas de celular, que allí iniciaron la relación, que la chica iba a su casa en zona sur los fines de semana y que trabajaba en un call center en Capital Federal, mientras que la madre lo hacía en el taller de una marca de lencería y el padre, en una funeraria donde hacía servicios para famosos fallecidos.