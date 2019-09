Discutió con su pareja por un mensaje que le descubrió en el celular y murió quemada

Carla Elizabeth García, de 27 años y madre de tres hijos, falleció en las últimas horas tras permanecer internada en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, al que llegó con el 80% del cuerpo quemado luego de una discusión con su pareja en una casa del partido bonaerense de Berazategui.





Por el momento la Justicia no adoptó ninguna medida con la pareja de la joven ya que -afirman- no se descartan que la mujer se haya rociado con combustible y prendido fuego por si misma, lo que se confirmará con los resultados de la autopsia y peritajes de rigor, advirtieron fuentes del caso.



A pesar de esto, los familiares de Carla pidieron que se investigue a fondo lo ocurrido, ya que la relación entre ella y su pareja era "tóxica". Todo ocurrió el lunes a la noche en una casa de la calle 20, entre 136 y 137, del barrio Esperanza de Berazategui, donde Carla mantuvo una acalorada y fuerte discusión con su pareja, identificada por la policía como Pablo Ezequiel Córdoba.



Según el relato del hombre al declarar ante la Justicia, la pelea se inició cuando la mujer le encontró un mensaje de WhatsApp de otra mujer en su teléfono celular, por lo -según el testimonio de su pareja- se alteró, se encerró en el baño, se roció con nafta y se prendió fuego.



Inmediatamente, Córdoba contó que la envolvió en una frazada y la trasladó en su auto al centro de salud, donde quedó internada en grave estado debido a las quemaduras que sufrió en las manos, los brazos y el pecho. Los médicos de centro médico la entubaron e intervinieron quirúrgicamente, aunque falleció en las últimas horas.

"Una vez que le di el encendedor, agarró un bidón de nafta, se fue a otra habitación, se roció en combustible y se prendió fuego. No le importó que estén sus hijos en su casa, intentó quitarse la vida igual", relató Córdoba, quien además aseguró que su novia también había intentado suicidarse esa misma tarde, pero su hijo mayor lo impidió al sujetarla de un brazo cuando intentó arrojarse de un puente.

En la causa intervino la fiscal 4 de Berazategui, Silvia Borrone, quien le tomó testimonio al joven. La pareja de la fallecida también sufrió quemaduras en las manos, aunque de menor gravedad, aparentemente cuando asistió a la joven en momentos en que estaba prendida fuego, agregaron las fuentes.



Esta mañana, el dueño de la casa que alquilaba a pareja desde hacía dos meses, quien se identificó como Sebastián, contó que cuando vio que comenzó a salir humo de la casa, entró y sacó a los hijos de la mujer. "Ellos habían tenido otras discusiones por razones de infidelidad y estaban en un momento difícil en la relación", explicó.

Por su parte, el hermano de Carla, Matías, manifestó que espera que la fiscalía investigue qué pasó con ella. "Ellos tenían una relación tóxica. Lo único que sabemos hasta ahora, por la versión judicial, es que ella se prendió fuego. A él lo vi en el hospital y no crucé palabra, solo me dedique a mi hermana. Lo que sé es que ella en las redes sociales había puesto que se sentía arrepentida de la relación", agregó.

Mientras tanto, otros familiares advirtieron que "si Carla intentó suicidarse esa tarde, no entendemos cómo no nos avisaron. Además, ella amaba con locura a sus hijos, no nos cierra que se haya quitado la vida y que los haya dejado solos con su padre", expresaron.

Por otro lado, expresaron sus sospechas de que la mujer era víctima de violencia de género. "Le vimos moretones varias veces pero ella se encargaba de cubrir a su pareja. Ahora, que es tarde, sus amigas salieron a hablar y aseguraron que ella les contó que era víctima de un calvario. Ella no lo denunciaba porque tenía mucho miedo, estaba amenazada, él le pedía que no hable", sentenciaron.