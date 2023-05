Disparos, coimas, abandonos y un testimonio clave: cómo sigue el juicio por la Masacre de Montes

Pasó la primera semana de audiencias de la Masacre de Monte, donde hay cuatro policías de la bonaerense imputados por el asesinato de los cuatro adolescentes oriundos de San Miguel de Monte. Los efectivos comenzaron a ser juzgados en los Tribunales de La Plata por jurado popular por el asesinato de Aníbal Suárez, de 22 años, Danilo Sansone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y las lesiones a Rocío Quagliarello.

El proceso que está a cargo de la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de La Plata, comenzó el último lunes y en la primera jornada se eligieron a las 18 personas que integran el juicio, aunque sólo 12 quedaron como titulares. Además, se conocieron los alegatos de los abogados.

En la segunda jornada, la primera en prestar declaración fue la mamá de Gonzalo Domínguez, Susana Ríos. Lo curioso de la jornada es que antes de que la mujer comenzará a hablar, uno de los policías de la Bonaerense solicitó dejar la sala. No es un dato menor, ya que según el alegato de apertura del fiscal, Mariano Sibuet, fue el propio Mariano Monreal quien efectuó al menos 4 disparos y uno de ellos impactó en la pierna izquierda de Gonzalo.

Luego, brindó su testimonio frente al tribunal el hermano de Anibal Suárez, el conductor del Fiat 147 en el que iban los chicos. "35 mil pesos", respondió Emanuel Suárez cuando el abogado le consultó por la coima que le había pedido la Policía Bonaerense a su hermano para no dejarlos presos meses antes del fatídico hecho.

“Veníamos por la ruta y la Policía nos hizo luces para que frenáramos”, recreó ante el Tribunal. “Nos llevaron a la comisaría porque mi hermano no tenía su auto a su nombre”, agregó. El vehículo en cuestión era el mismo Fiat 147 que en la madrugada del 20 de mayo de 2019 fue tiroteado por la bonaerense

“Nos amenazaron. Decían que si no pagamos quedamos presos. Pero no teníamos esa plata”, detalló. Emanuel no pudo asegurar que los que le pidieron los 35 mil eran los mismos o alguno de los que dispararon contra el auto de su hermano. Otro de los testimonios que complica la defensa de los policías es la del empleado de una pizzería frente a la Municipalidad de San Miguel, Jonathan Coria Peralta, quien en contraposición de lo que expusieron en los alegatos la defensa de los policías, declaró que el Fiat 147 “circulaba de forma normal y no iba en zigzag”.

“Eso fue después de las 12, cuando terminé mi turno. Yo tenía un Ford Escort y pasé al 147 del choque por la Costanera. Yo iba a 70 kilómetros por hora y el Fiat iba más lento. Antes había visto a dos chiquitos empujar ese auto porque se había quedado frente a la plaza principal”, afirmó el empleado.

Los testimonios continuaron poniendo en vilo a la defensa de los efectivos. Otro fue el de la profesora que vivía en la zona aledaña, María de las Mercedes Gogna quien aseguró haber escuchado “cuatro o cinco detonaciones” en la noche de los hechos. “Los perros están enloquecidos. Deben haber matado a dos o tres. Si podés manda una patrulla que dé una vuelta”, le envió la mujer a su marido esa misma madrugada.

Por primera vez, y en la anteúltima audiencia de esta semana, habló el chofer del camión que impactó con el Fiat donde iban los adolescentes. En su declaración Hector Mensi aseguró frente al tribunal que esa noche se acostó a dormir en la cabina de su vehículo cerca de las 23, hasta que escuchó cuatro disparos y, minutos más tarde, sintió un fuerte golpe en la parte trasera del camión.

"Precisamente fueron tres estruendos y el silbido de una bala. Se levantó mucha tierra alrededor del camión después del choque. Estaba dormido. Cuando corro la cortina veo un cuerpo al lado, entre toda la tierra", contó el camionero.

"En esa situación escuché a alguien gritar 'quédate quieto, quédate quieto' y dos disparos más. Me bajé del camión y me fui hacia la trompa para refugiarme. Pude ver que había un cuerpo detrás de la tracción del camión. Escuchaba los gritos de una chica pidiendo auxilio. En la comisaría me tomaron declaraciones. Cuando declaré, me decían que lo que yo había escuchado eran contraexplosiones de motos y que no habían sido disparos", agregó el chofer.

Tras extensas jornadas, Susana Ríos, le aseguró a Bigbang, minutos antes de ingresar a la última audiencia de la semana, que se encuentra “muy optimista, porque las pruebas están, son muchas, y suficientes para que tengan una cadena perpetua”. Aún le restan tres jornadas al juicio que terminará el 17 de mayo, a tres días del cuarto aniversario del trágico hecho en el que fallecieron Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez.

Cabe destacar, que la Masacre de San Miguel del Monte tuvo lugar cuando la Bonaerense del entonces ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo celebraba la doctrina "Chocobar", instalada y protocolizada por Patricia Bullrich, por entonces a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.