Dividen a los rugbiers: la presión de la mamá de Thomsen para "tener cerca" a su hijo

A menos de una semana de la condena en Dolores, uno de los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa rompió el silencio desde el penal de Melchor Romero y, en diálogo con el periodista Cristian "Eche" Echeverría, confirmó que será trasladado en las próximas semanas al penal de Campana, el más cercano a la ciudad de Zárate.

Blas Cinalli tiene 21 años y fue condenado a cumplir 15 años de prisión por el asesinato que tuvo lugar en la madrugada del 18 de enero del 2020 en la ciudad de Villa Gesell. Integra el grupo de los "rugbiers con penas menores" junto a Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi.

"Nosotros sí vamos a ir a Campana. Ayrton, yo (Sic) y Lucas. Estaría todo mucho más cerca, pero a los chicos que les tocó perpetua tengo entendido que los van a llevar a otro lado", sumó en alusión a Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli y los hermanos Ciro y Luciano Pertossi.

El penal al que serán trasladados Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi aloja a delincuentes de entre 18 y 25 años. Fue inaugurado el 12 de febrero de 2019 por la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y cuenta con una capacidad de 616 plazas, con cuatro módulos que incluyen celdas, aulas, talleres y un polideportivo central. El penal provee, además, talleres de trabajo y un centro educativo primario y secundario.

Si bien allí permanecerán detenidos a sólo doce kilómetros de sus familias, Cinalli expresó: “Me gusta más Melchor la verdad. Pero de igual manera estamos lejos de Zárate”.

Por su parte, Cinalli también reveló que Rosalía Zárate, madre de Thomsen y ex secretaria de Obras públicas de Zárate, intentó mover contactos para que su hijo también sea trasladado a Campana.

"A Máximo seguramente lo lleven a otro lado, sinceramente no sé a dónde. Pero sé que lo van a trasladar a otro lado y que va a estar solo. Rosalía quiere llevarlo a Campana, pero no se sabe", reconoció el condenado.

Cinalli aprovechó para dejar en claro que no está en condiciones de privilegio dentro de la cárcel, y que de hecho sufrió durante toda la detención el nulo contacto con su familia: "En estos años en los que estuve encerrado casi nunca veía a mi familia. Sólo a mi tía (Elena Cinalli, la mamá de Ciro y Lucho Pertossi). Mi mamá no venía. Le agarró un ACV también. Por cuestiones de salud y demás, muy pocas veces me visitó. Te diría que casi nunca, pero bueno. Problemas de salud".

El joven comunicó que si bien no pretende que lo quieran, desde el día uno estuvieron a disposición de la justicia y están pagando por lo que hicieron: “Lo único que quiero es que no nos insulten más. Nos faltan el respeto. Ya pedí perdón, todos mis amigos también pidieron perdón. Ya es hora de que este odio inmenso se termine. Fue un hecho horrible, pero nosotros ya estamos pagando desde el día uno”.