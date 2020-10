Dolor: un hombre de 27 años en situación de calle murió de un cuadro de hipotermia en Rosario

El martes por la madrugada, un joven de 27 años que se encontraba en situación de calle perdió la vida. Si bien resta saber las causas de su muerte, se cree que fue víctima de un cuadro de hipotermia debido a las bajas temperatura que se registraron entre la noche del lunes y la mañana del martes en Rosario. Sin embargo, su historia no tardó en viralizarse por la fidelidad de su mascota: "Capullo", un perro que no dudó en quedarse junto a su sueño hasta que el personal sanitario llegó hasta la calle Colón al 2000 para trasladar el cadáver hacia la morgue.

El joven de 27 años estaba en situación de calle desde hacía cinco meses y dormía en la entrada de un garage. Según relatan los vecinos, Capullo y su dueño eran inseparables y cada tanto les regalaban ropa, dinero y hasta comida para que no pasaran hambre. El hombre y su mascota dormían todas las noches en la entrada a un garage lindero, una tienda de bazar y productos para mascotas, ubicado en Colón al 2031.

A pesar de esto, las mismas personas que lo ayudaban afirman que el hombre se volvió "violento" una vez que dejaron de regalarle dinero y comenzó a juntarse con un grupo más numero de personas en la misma situación que él. "Me empezó a tratar con violencia y medio como me exigía que le diera dinero todos los días. Pero yo no podía mantenerlo, yo llego a fin de mes con lo justo", sostuvo el dueño de la tienta para mascotas.

Llos vecinos sostienen que la salud del joven de 27 años comenzó a deteriorarse en los últimos meses, en medio de la pandemia de coronavirus. Aseguran que le salieron manchas en la piel y comenzó a perder peso. El hombre perdió la vida en plena calle durante la madrugada del 20 de octubre y cuando efectivos de la Policía de Rosario se hicieron presentes, junto a él estaba “Capullo”.

Al principio, el fiel can comenzó a gruñirle a todo aquel que intentaba acercarse al cuerpo de su dueño. “El perro era de él y lo va a extrañar. A nosotros no nos va a seguir porque sólo a él lo seguía. A él lo cuidaba. Yo llamé a una ambulancia hoy porque vi que ya no daba más. Vino el médico, le pusieron suero y después me dijeron: ‘No va más’", contó otro de los hombres que se encontraba en situación de calle en diálogo con el canal El Tres.

Capullo quedó en manos del grupo de personas que pasaba las noches junto al joven fallecido a la intemperie: mientras tanto, el cuerpo del joven será sometido a pericias para determinar qué ocasionó su muerte.

El sistema de salud en Rosario está al borde del colpso

El secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, calificó este miércoles como una "tragedia" las 49 muertes por coronavirus registradas ayer en la ciudad santafesina, y sostuvo que si cumplieran las medidas de aislamiento, una gran parte de los decesos serían "evitables".

Por otra parte, los médicos advierten que el sistema de salud está saturado ante el pico de contagios. "Enfermaron de algo que tiene elementos y posibilidades de que transcurra distinto, y entonces es algo evitable en términos de cuidado", dijo Caruana.

Cabe destacar que en Rosario se concentra el 60 por ciento de los casos en la provincia. "Seguramente fallecieron solas, con el cuidado de un médico o enfermero pero ningún familiar; 49 familias que no tuvieron un duelo o despedida como otra normalidad nos convocaba a hacer", dijo el funcionario.

Además, mencionó que Rosario atraviesa una crisis respecto al Covid-19, ya que posee un alto número de camas ocupadas en salas de terapia intensiva y remarcó que el personal de salud se encuentra al borde del colapso.



La presidenta del Colegio de Médicos de Rosario, Ángela Prigione dijo que el sistema de salud está "tensionado" en esa ciudad del sur santafesino ya que se registra un nivel "altísimo" de contagios de coronavirus, por lo que sugirió hacer "restricciones selectivas" en los lugares más vulnerables.



"El nivel de contagios es altísimo", alertó la médica que integra el equipo de expertos que asesora al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y advirtió que el personal de la salud "está muy cansado, con estrés físico y mental".

En las últimas horas se registraron 2.928 nuevos casos positivos de Covid-19, de los cuales 1.375 residen en Rosario, según el reporte del Ministerio de Salud provincial que marcó un récord de fallecidos en las últimas 24 horas con 65 muertos, de los cuales 49 vivían en la mencionada ciudad.



No obstante, la médica aclaró: "No vimos morir a nadie por falta de atención o por no tener una cama, pero los recursos humanos están agotados, hay muchos contagios, están exigidos, los equipos hacen horas extras y doble guardias".



En declaraciones a Radio 2-Rosario, Prigione manifestó que las autoridades del Gobierno de Santa Fe "miran con atención el día a día" y consideró que de seguir al "límite" la situación deberían imponerse más "restricciones".

"Si hacemos restricciones muy estrictas y no se controla es peor", dijo y sugirió en cambio "hacer restricciones selectivas por edades y por lugares más vulnerables". "Los valores del día de ayer son escalofriantes, algo de botón rojo hay que imponer", concluyó.