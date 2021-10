¿Dónde está David Sulca? Sigue la búsqueda en las montañas del joven que desapareció hace 42 días

David Sulca tiene 21 años y lleva desaparecido 42 días. "Hace seis días se perdió mi hijito, fue a dejar las mulas y no volvió más, nadie va de la policía, quería comunicarle a la gente de la Poma por si lo ve a mi hijito, es flaquito, con buzo celeste un pantalón medio gris", había relatado Evelia, la madre del joven perdido en los cerros de paraje Las Capillas, jurisdicción de Campo Quijano, Salta, entre lágrimas, hace ya más de un mes.

Desde entonces, la Policía de Salta ideó un enorme operativo para dar con el paradero del joven salteño que, hasta el momento, no rindió frutos. De hecho, el Ministro de Seguridad de Salta participó de una reunión logística realizada el último viernes en la base operativa instalada en Campo Quijano, donde distintos grupos rastrillaron diversos sectores a más de 4 mil metros de altura.

Campo Quijano es una localidad ​de la provincia de Salta, ubicada en el departamento Rosario de Lerma, a unos 36 km al oeste de la ciudad de Salta. Allí fue visto por última vez David, quien fue a dejar unas mulas en la Puna, en las inmediaciones del paraje Las Capillas, y no regresó. Para su madre, el joven pudo haber sufrido un accidente en el camino e imploró a las autoridades salteñas que lo busquen para socorrerlo.

De acuerdo con la versión de sus padres, David salió montado en una mula a llevar caballos y mulares hacia un puesto en las alturas de la puna salteña denominado Potrerillos el pasado 14 de septiembre. "Los caballos están pero falta él, mi familia los está buscando pero lo que más me duele es que la policía, la gente que realmente tendría que buscarlo no hace nada, me mandan de un lado a otro pero nadie salió a buscarlo", había denunciado su mamá.

Los padres de David Sulca.

Por ahora, continúa el intenso trabajo de distintos grupos de rescatistas y baqueanos para dar con el paradero de David. El ex ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, quien presentó su renuncia en el día de ayer y será reemplazado por el procurador Abel Cornejo, participó de la reunión logística que se llevó a cabo en la base operativa instalada en Campo Quijano, desde donde se coordinan las acciones y grupos de búsqueda, la semana pasada.

Hasta última hora de ayer realizaron diversos rastrillajes por quebradas adyacentes a Abra Gallo, Abra la Cruz, el Engañan, Punta Estancia, Chiquero, Casa Blanca, Corralito, Cerro San Miguel, Santa Rosa y Las Capillas. Trabajaron por senderos, quebradas, márgenes de ríos, pozos, sembrados, laderas y otros puntos a más de 4 mil metros de altura. Ninguno arrojó resultados "positivos" o alguna pista que revele qué ocurrió con el joven de 21 años.

De la búsqueda y rastrillajes participan profesionales del Grupo Operativo Policial de Alto Riesgo, del Grupo Operativo de Rescate en Altura, Grupos de investigadores, baqueanos y familiares del joven buscado. De acuerdo con su mamá, el joven llegó al lugar y entregó los animales de manera correcta, pero en el trayecto de regreso a su casa algo le ocurrió y nunca más regresó. "A lo mejor se golpeó la cabeza y anda perdido por ahí", dijo.

Y agregó: "Le pido a la gente de esos lugares que si lo ve me avise. Quiero que usen el helicóptero para que lo busquen, porque es muy alto es en la Puna arriba. A lo mejor está vivo, a lo mejor la pachita lo cuidó". Al momento de su desaparición, David vestía un buzo celeste y unos pantalones grises. "Vamos a ampliar la búsqueda a pueblos cercanos a los parajes, creo que mi hijo está vivo aún", había dicho Evelia a comienzos de este mes.

Durante la última semana, se envió a otra comisión de policías capacitados en búsqueda y rescate en altura a la zona donde esta persona fue vista por última vez, con el objetivo de encontrar algún indicio sobre su paradero. "No hay huellas que confirman que esté muerto", dice aún con cierta seguridad Wenceslao Sulca, el padre del David. Para ellos, existe la posibilidad de que su hijo haya sido cobijado por lugareños que no saben de su desaparición.

Esta versión también la sostiene el fiscal Federico Jovanovic, quien tiene a cargo la investigación y búsqueda del muchacho."Creo que mi hijo está con vida en algún puesto de un lugareño. Sigue enojado por algo o no quiere volver por vergüenza por no poder volver con los animales. Se encabronaba y dejaba todo como estaba, quizás eso le pudo pasar con los animales. Por eso estaba su montura completa y en orden en el piso. No hay rastros de accidente", señalaron.

La otra teoría que barajan las autoridades y, sobre todo, su familia, es que un animal lo haya pateado y lo dejara semiinconsciente. "También pudo haber deambulado sin sentido y llegó vaya a saber dónde sin poder volver. Todo es posible. Se buscó en las zonas donde quizás él pueda haber deambulado después que se apartó de los animales", dijo la madre en diálogo con el portal El Tribuno.

Los efectivos que subieron a la montaña pertenecen al Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo y al Grupo de Operaciones de Rescate en Altura, los cuales tuvieron la ayuda de los vecinos del lugar y de miembros retirados del Ejército Argentino. Desde su última posible localización hay casi 8 horas a pie hasta la ruta 40, por donde puede que el joven se haya dirigido hacia La Poma o San Antonio de los Cobres.

Con esta hipótesis, la familia también rogó por cualquier información a la gente de estas localidades. Temiendo que se haya golpeado y extraviado, 20 personas entre familiares y vecinos de la zona salieron a buscarlo sin éxito. En un primer momento, la fiscalía dispuso que colaboren en la búsqueda la Policía y la Defensa Civil de Campo Quijano, Bomberos, Policía Rural, División Canes y peritos de Criminalística, pero no pudieron dar con el paradero del joven.