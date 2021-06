¿Dónde está Guadalupe? Las cámaras que expusieron a dos nuevos sospechosos

Desde el lunes, más de 400 efectivos buscan sin descanso a Guadalupe Belén Lucero, de tan solo 5 años. La nena desapareció entre las 19 y las 20, de la casa de su tía, situada en el barrio 544 viviendas, en la ciudad de San Luis, y desde entonces nada de sabe de ella a pesar de los controles que se realizaron en todos los accesos a la provincia, los más de 80 allanamientos hechos en menos de 48 horas, la activación del sistema Alerta Sofía y la difusión de la imagen de la menor por Missing Children.

Desde que se denunció su desaparición, el lunes a las 20, el Gobierno provincial desplegó un operativo con más de 400 efectivos, a los que también se sumaron el sistema de Defensa San Luis Solidario, Bomberos Voluntarios y la Policía Montada. Según informaron, ya son más de 80 los allanamientos ordenados por el juzgado Penal número 2 de Ariel Parrillis, a cargo de la causa.

Tanto los familiares de la nena como los investigadores coinciden que la pequeña Guadalupe nunca se hubiese ido sola y menos por tantas horas. Los chicos que jugaban con la nena, la vieron irse de la mano con una joven cuya identidad desconocen y que nunca habían visto. De hecho, a partir de las cámaras de seguridad de un kiosco de la cuadra, se detectaron un auto negro y una moto con dos personas que circulaban “en actitud sospechosa”.

Ambos vehículos se observan en la zona justo a la hora que desapareció Guadalupe. “Todavía no tengo información certera porque se está investigado. Aún no hay nada concreto. Como madre presiento, pero no lo puedo decir, no lo puedo exponer porque podría empeorar la situación. La Policía está al tanto de todo lo que yo sospecho. La persona que la tiene que se ponga un poco en mi lugar y me la devuelva”, pidió Yamila Cialone, la madre de la nena.

Y agregó: "Tengo un presentimiento de lo que pasó, pero no lo puedo decir hasta que Guada esté conmigo y entonces voy a aclarar las cosas". Ante tamaña revelación, aclaró que "la policía está al tanto" de todo. Desde el martes a las 18, el Ministerio de Seguridad de la Nación activo el Alerta Sofía, que difunde de manera inmediata la imagen y la información sobre niños y adolescentes desaparecidos a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos.

Por su parte, la organización Missing Children incluyó a Guadalupe en su lista de niños buscados. Lucas Chacón, jefe de Relaciones Policiales de la provincia, dijo en declaraciones a TN que "la policía no cesa la búsqueda de Guadalupe" y detalló que son más de 400 los efectivos que la están buscando en toda la provincia, quienes corresponden a seis unidades regionales.

En ese sentido, informó que el miércoles se realizaron rastrillajes en once sectores en simultáneo y que este jueves realizarán otros para intentar dar con el paradero de la niña. El martes, la policía encontró restos de ropa cerca de un río, pero la familia negó que pertenecieran a Guadalupe. Al mismo tiempo, los efectivos encontraron "elemento" que podrían ser de Guadalupe en la zona de la autopista y el cerro.

El tiempo y las distancias son las claves de la investigación, ya que la familia advierte que solo perdieron de vista a la nena por 10 minutos. Eric Lucero, su papá, pidió que el Gobierno de San Luis disponga una recompensa para quien aporte información sobre la niña, mientras que Silvia, la abuela de la nena, buscó que los atienda el ministro de Seguridad provincial, Luciano Anastasia.

La nena vive en el barrio 208 viviendas de la ciudad capital, es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda, y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras. “Estaba con el primo, la prima, el hermano y el hijo de mi pareja. Eran cuatro niños", detalló la mamá de Guadalupe.

Cabe destacar que la nena había ido junto a su mamá a la casa de su tía, Georgina, quien además es su madrina, para saludarla por su cumpleaños. "No sé en qué momento se pusieron a jugar a las escondidas y Ema, la primita de tres años, ingresó a la vivienda y dijo ‘Guada no está´. Salimos a buscarla, comencé a gritar su nombre y, como no aparecía, fui a la casa del padre, que vive a tres cuadras de mi hermana, pero tampoco estaba ahí”, señaló.

Yamila recordó que uno de los pequeños le dijo que Guadalupe se había escondido “detrás de un camión que estaba en la calle”, pero la nena ya no estaba. La mujer hizo la denuncia por extravío y a partir de ese momento se dispuso un importante operativo de búsqueda, que ya cuenta con la participación de más de 400 agentes. Las autoridades todavía no pudieron encontrar a la menor, que lleva más de 60 horas desaparecida.