¿Dónde está Marita? Susana Trimarco advirtió: "No le tengo miedo ni al diablo”

Tucumán tiene una herida abierta y es la búsqueda de Justicia por el caso del secuestro de Marita Verón, en 2002 cuando ella tenía 23 años. Durante todo ese tiempo quien llevó adelante el mayor esfuerzo por esclarecer el caso es su madre, Susana Trimarco, que ahora preside la Fundación "María de los Ángeles Verón", que asiste a personas en situación de la trata.

El camino de Trimarco fue difícil. Sin embargo, desde hace 48 horas se dio a conocer que habría un nuevo dato de la investigación: “Es muy triste para nosotros, muy doloroso pero día siempre dije que voy a luchar para que se sepa la verdad y qué pasó con Marita”, empezó. “Yo a mi hija siempre la busqué con la ilusión de que esté viva pero también dije que la quiero como sea. Si está con vida, bien y si está muerta quiero los huesos de ella para que tenga Justicia mi hija, su hija, yo como mamá, su hermano tengamos un lugar dónde ponerle una flor”, expresó Trimarco en la conferencia de prensa que convocó varios trabajadores de la comunicación en Tucumán.

La madre de Marita también expuso: “No vamos a parar hasta que uno a uno pague lo que hicieron con mi hija. Toda esta gentuza que está presa y que falta que esté presa están todos ensamblados entre sí, con esta nueva etapa y con la otra, es una sola cosa”. Allí adelantó una punta que los abogados de la causa no decían.

“Yo no le tengo miedo ni al diablo”, y confirmó que efectivamente el gremio que se está investigando es “el de Luz y Fuerza” porque su hija habría estado en el Sanatorio Luz Médica y agrega: “Son todas personas mafiosas que tenían vínculos muy fuertes con la ‘Chancha’ Ale”. “Porque la ‘Chancha’ se quería apoderar de esos gremios (que estaban en la puja de poder con Luz y Fuerza) y ahí fue el conflicto. Ahí aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta”.

Los secretos del caso Marita Verón

La causa tiene dos etapas explicó José D'Antona (abogado de la causa). La primera fue hace nueve años: “Tras el vergonzoso juicio de 2012 en donde quedaron absueltos todos los imputados en el caso”, la causa dio un giro: “Esto cambió, cuando en 2014, se dio condena firme a todos los implicados del secuestro de Marita Verón”.

“La otra etapa -explicó- consiste en una denuncia de Susana Trimarco contra la ‘Chancha’ Ale por lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Se hizo un juicio por lavado de activos con resultado de condena firme”, explicó.

D'Antona contó cómo está la causa ahora: “Hoy nos encontramos con algo distinto. Cuando avance la investigación puede llegar a complejizarse más para las personas que vayan a resultar implicadas”. Además adelantó que hay “nombres que van a hacer mucho ruido en la sociedad por haber mínimamente encubierto una situación que es haber sabido fehaciente y certeramente el paradero y el fin o no de Marita y haberlo ocultado por lo menos 10 años”.

El cuerpo de Marita habría estado en la morgue de Luz Médica

Carlos Garmendia, el otro abogado de la causa, fue el encargado de develar detalles de la carpeta: “Hace un tiempo atrás ha venido acá a la Fundación (Marita Verón) una persona a traernos información de que, en determinadas circunstancias de un conflicto gremial, se manifestaba que existía una carpeta que acreditaba que Marita había sido muerta”.

Expuso también que esa carpeta contenía fotos con el cuerpo de Marita ya sin vida y agregó: “Esa carpeta se la estaba usando para extorsionar cuestiones gremiales”. Con esa información se hace una denuncia ante el titular de la Procuraduría de Trata de Personas” a cargo de Marcelo Colombo, se eleva a una Fiscal Federal de Tucumán a cargo del doctor José Agustín Chit. Garmendia cuenta que la investigación llega a un punto clave: “Esa carpeta sí ha existido”. La investigación entonces toma ese curso hasta hoy.

Pistas sobre quiénes son los implicados

Trimarco habló fuerte y claro sobre el testigo que según informaron “no daba más” y se terminó “quebrando”: “Le agradezco que haya tenido la valentía, porque nadie tiene los huevos suficientes para hablar y decir la verdad. Me mataron a mi hija y no les tengo miedo, voy a seguir hasta el final, sea quien sea”.

Sobre aquellos implicados de gran incidencia en la sociedad contó: “A mí me ha impactado muchísimo, me ha pegado muy fuerte porque esta persona me lo dijo a mí. Él ya no podía vivir de saber lo que le había pasado a Marita y de no decirme a mí lo que pasó con Marita”.

El relato final, es desgarrador: “Son conocidos míos, uno no termina de conocer a las personas, se meten haciéndose los amiguitos pero son gente que reciben mucho dinero de la mafia para robar información”.