Dos ex alumnas del Colegio Nacional y del Pellegrini denunciaron por abuso sexual a un coordinador de viajes

Emilia Viacava tiene 27 años y durante mucho tiempo la pasó mal. Aunque ahora pudo hablar y contar su verdad, desde el 2008 guardaba en su interior un hecho demasiado brutal: cuando tenía 16 años, en un viaje de estudio en Jujuy, fue abusada sexualmente por el coordinador que estaba a cargo. Sin embargo, los ataques no cesaron ahí, porque cuando la adolescente regresó a Buenos Aires, el acusado siguió con su estrategia, y mediante engaños, volvió a violar a la joven en reiteradas oportunidades.

Aunque los delitos ocurrieron tiempo atrás, en los últimos días Viacava hizo la denuncia formal en la provincia de Jujuy, y decidió contarlo públicamente para que, en el caso de que haya otras víctimas del abusador, se animen a hablar y se sumen a la demanda contra él. Por eso mismo, recientemente habló otra alumna del colegio Pellegrini, quien aseguró que fue violada por el mismo hombre en el 2011.

"Viajé a Jujuy para hacer mi denuncia penal contra el profesor/tutor que abusó sexualmente de mí en un viaje de estudios mientras cursaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires. También lo denuncié en Buenos Aires ya que, a la vuelta del viaje, continuó abusando sexualmente de mí durante varios meses durante el año 2008", contó la joven en su Facebook, al mismo tiempo que aseguró que declaró todo lo que vivió ante psicólogos y fiscales.

Aunque la causa se abrió hace poco, desde el primer día la víctima estuvo convencida de que había otras chicas que habían pasado por lo mismo, y debido a eso, se animó a publicar fotos del lugar donde fue abusada, para que otras personas reconocieran la zona y se animaran a hablar.

"Mientras declaraba en Jujuy nadie conocía el lugar específico que yo mencionaba donde había sido abusada. Entonces, desde Tilcara, comencé a subir los caminos de montaña y luego de 6 horas de ascenso y gracias a las indicaciones de las únicas 2 personas que me crucé en el camino encontré el lugar en donde comenzaron los abusos sexuales que sufrí en esa época", aseguró en la publicación.

En su relato, también indicó que está al tanto de que el coordinador continúa con sus viajes, y que suele llevar siempre al mismo sitio a chicas jóvenes. "Hago esta publicación en acuerdo con la fiscal que lleva mi causa, para que cualquier otra víctima de este sujeto en este lugar, pueda hablar y sanar este sufrimiento, esta oscuridad, este vacío que cargué tantos años", sostuvo en la publicación Viacava.

Fuentes judiciales revelaron que tras la denuncia de la ex alumna, otra joven estudiante de la Escuela Superior Carlos Pellegrini confirmó que vivió una situación similar con el acusado en el 2011, y sumó su testimonio a la causa.

Según pudo contar la segunda denunciante, el abuso no ocurrió en Jujuy, sino que fue en Buenos Aires, al regreso del viaje. "Me agregó a Facebook, empezamos a chatear. Me invitó a un bar y después a la casa de la hermana en Recoleta. Yo me creía una genia, a esa edad todavía no entendía lo que me separaba de él, no tenía esa conciencia", dijo a Perfil.