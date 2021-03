Dos nenas de 2 y 4 años fueron abandonadas por sus padres: "Estaban muertas de hambre y de sed"

Durante las últimas horas del miércoles, dos nenas, de 2 y 4 años, fueron abandonadas por sus padres a un costado de la avenida General Paz. Todo ocurrió cerca de las 20 de ayer, cuando ambas fueron vistas por efectivos de la Policía Bonaerense caminando solas, mientras bajaban por la barranca de la avenida a la altura de la calle Ibarrola, zona de Liniers.

Los efectivos rápidamente dieron aviso a sus pares porteños y las socorrieron. En simultáneo, otro grupo de policías que circulaba a bordo de un móvil por el barrio de Liniers vieron a una mujer huyendo a toda velocidad por la colectora oeste de la General Paz. Al ser detenida, la mujer de 21 años dijo ser la tía de la menores, pero se trataba de su madre. La joven se encontraba visiblemente nerviosa y evadió cada una de las preguntas que le hicieron los agentes.

Fue su hija de 4 años quien la identificó como su madre, razón por la cual reveló su verdadera identidad y aclaró que no podía hacerse cargo de las pequeñas y que por eso había decidido abandonarlas. Poco después fue identificado el padre de las nenas, un hombre de 28 años y de nacionalidad boliviana, y fue detenido por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 40, a cargo de Matías Michienzi.

El fiscal también solicitó el traslado de las niñas al Hospital Santojanni, de Liniers, para evaluar su situación de salud. “La más grande me dijo que la madre la había buscado por el jardín y que estaban hacía varias horas en esa barranca. No se por qué estaban ahí y por qué ella después se ausenta. Las dos quedaron en Pediatría, con control clínico y revisaciones", contó Sol Quintas, la médica que las recibió.

Y agregó: "En el servicio de salud social y asistentes sociales me dijeron que estaban bien, que habían dormido bien y que no preguntaron por la mamá”. Al mismo tiempo, contó que la madre de las nenas “estaba en total estado de ebriedad” hasta el punto que “apenas se podía sostener” y que lloraba. “El padre estaba en un cordón al costado y también lloraba. Sé que por la noche ubicaron a la abuela pero no sé si fue llamada a la dependencia”, sumó.

Michienzi inició una causa por abandono de persona y pidió la intervención del Consejo del Menor de esta Ciudad y de la Ministerio Público Tutelar. Finalmente, el fiscal ordenó un relevamiento de las cámaras cercanas al lugar y testimonios de testigos y policías que intervinieron en el hecho; mientras que solicitó un informe médico y la historia clínica al Hospital Santojanni, donde permanecen las niñas.

Ambas nenas se quedarán en el área de internación de Pediatría hasta que el juez disponga su destino. "Están distraídas, fascinadas con los dibujitos que hay en el área de internación, no son muy conscientes por la edad de lo que sucede, pero no las veo angustiadas. Estaban muertas de hambre y de sed. Clínicamente las vi estables, ni deshidratadas, ni con escoriaciones, ni con ningún golpe”, describió la médica sobre la situación actual de las menores.

Según explicaron, las nenas le dijeron a las autoridades que vivían con la abuela y que la abuela no quería que la mamá fuese porque "tomaba mucha cerveza". La abuela de las niñas se hizo presente en el Hospital Santojanni junto a las hermanas y se mostró "consciente" de la enfermedad de su hija. "El vínculo aparentemente es bueno, las vi tranquilas con la abuela, pero ella desconoce la situación judicial que se va a desenlazar", contó la médica.

Según la mujer, que vive en la Villa 20, la madre de las nenas sería "alcohólica" y aclaró que le había dado las nenas a su papá. “Me dijo que el papá las vino a buscar para pasar el día y después las traía. La mamá frecuenta la zona donde las encontré. Ahí (el papá) se encontró con la mamá, empezaron a discutir, perdieron de vista a las nenas, que quedaron solas y bajaron la barranca. Ella cuando vio a a la Policía le dijo ‘soy la tía’”, cerró Quintas.