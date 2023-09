Dos taxistas se pelearon, uno quiso atropellar al otro y terminó embistiendo a un motociclista: casi lo linchan

Los códigos de la calle parecen una frase vacía. Pero en relación a los taxistas, cobra mucho sentido. Respetar los lugares en la fila, no adelantarse para levantar un pasajero y no meterse en las paradas ajenas, son algunos de estos valores que tienen los "tacheros". Y cuando no se cumplen, suele haber peleas. Una de estas se vivió hace algunas semanas en Palermo, y el resultado fue terrible: un motociclista terminó herido y uno de los agresores, casi linchado.

En el viral sobre la pelea que se dio en Gorriti y Thames, el 16 de septiembre, se puede ver cómo casi en un minuto y medio, de una pelea normal se pasa al horror. Todo en cuestión de segundos. El conflicto entre los dos transportistas se dio por una típica discusión callejera respecto a un encierro, aunque la cosa escaló rápidamente y lo que comenzó en insultos terminó con los dos repartiéndose golpes de puño.

Al principio, transeúntes que pasaban por el lugar los separaban para que no se lastimen, aunque el golpe del taxista que llevaba lentes sobre el otro auto, enardeció las cosas aún más. Luego de una breve trifulca con más vecinos separándolos, este se subió a su coche y, tras intentar atropellar a su colega en una maniobra brusca, impactó de lleno en una motocicleta que pasaba por allí, dejando al conductor tirado en el piso dolorido.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al otro taxista de "gorrita", que intentó pegarle una piña a través de la ventana al otro justo antes del accidente, también lo arrojó al piso, pero no llegó a lastimarlo de gravedad. En ese momento fue que los testigos, que hasta entonces sólo grababan la secuencia con sus teléfonos, estallaron de bronca, le quitaron las llaves al responsable del accidente para que no huyera e intentaron lincharlo.

Mientras que la pelea era entre ellos dos, las risas de los presentes se escucharon en el video. También las expresiones de asombro por algún que otro golpe y agresión. Aunque a partir del accidente que involucró al motoquero y luego de que el taxista le pasara por arriba a la motocicleta, comenzaron los insultos de forma desmedida. "La concha de tu madre", lanzó una mujer. "¿Qué te pasa, boludo?", le gritó uno de los presentes.

El taxista de anteojos enseguida se bajó a ayudar, visiblemente arrepentido y hasta preocupado por lo que había ocurrido, aunque eso no calmó para nada a los presentes en la madrugada palermitana. Estos empezaron a pegarle de forma repetitiva y cada vez más constante, mientras que el señor sólo llegó a decir "pará, pará, pará, pará" de manera sostenida y desesperada.

Quienes primero se le fueron al humo al violento taxista fueron mujeres, aunque los golpes de puño más duros se lo dieron los hombres jóvenes que no aguantaron la bronca de presenciar lo que acababa de pasar. Si bien había gente que intentaba salvarlo de la paliza de su vida, también hubo otros que hasta se metieron en su auto en busca de algo para sacarle.

La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervino en el caso. Y si bien hay una causa por lesiones, el agresor no quedó detenido por lo que hizo. Es cierto que la escena parece salida de la película Relatos Salvajes. Aunque no. Ocurrió en la Capital Federal, y por más que parezca una escena cinematográfica, podría haber muerto alguien durante todo el conflicto.