Drama en Madryn: un chico de 16 años atacó a fierrazos a un compañero en el colegio

En la Escuela Número 728 ‘Alfosina Storni’ de Puerto Madryn ocurrió un estremecedor episodio cuando un alumno golpeó en la cabeza con un fierro a un compañero de su mismo curso. A la víctima tuvieron que hacerle 13 puntos en la cabeza y el atacante será imputado por ‘intento de homicidio’.

El suceso ocurrió el miércoles de la semana pasada, pero los detalles se dieron a conocer a través de un grupo de madres pertenecientes a la institución educativa. El hecho ocurrió en el curso de quinto año cuando los alumnos estaban en la clase de laboratorio: “Uno de los chicos pidió permiso para ir al baño, salió y cuando vuelve al aula viene con un fierro en la mano; le empieza a pegar en la cabeza a un compañero que estaba de espaldas. El chico no sabía que el agresor venía por detrás a pegarle”, comentó Claudia, la mamá de un alumno que intentó detener el ataque, en diálogo con Canal 12 Web.

“Cuando mi hijo lo corre, el agresor cae y el fierro terminó en el suelo, ahí fue cuando la profesora intercedió y lo agarró del brazo, pero él volvió a agarrar el caño con el objetivo de seguir pegándole al compañero, que también estaba en el piso. Toda esta situación ocurrió dentro de la escuela, donde nosotros mandamos a nuestros hijos con la seguridad de que van a su segundo hogar”.

Y señaló: “En el aula son todos víctimas porque están sufriendo de diferentes maneras; yo salgo a hablar porque así como le pasó a él le pudo haber pasado a mi hijo, quien quedó involucrado. Me da cierto temor de que alguien venga a apurarlo o decirle algo”. Además, varios testigos detallaron al medio que en antes de que suceda el ataque y durante el recreo, los dos jóvenes habían tenido una conversación y no terminaron en buenos términos.

Por otro lado, comentó el accionar del colegio y afirmó que no se encargaron de avisar a las autoridades policiales de lo ocurrido ni que se volvieron a comunicar con los padres del estudiante atacado. Además, las familias se enteraron que la institución educativa no iba a suspender al atacante, aunque no ingresó al colegio luego de los hechos.

“Es un intento de homicidio porque fue directamente a la cabeza; si mi hijo no intervenía lo podía haber matado”, aseguró Claudia agregando que los demás estudiantes se encuentran angustiados por lo sucedido.

A la victima debieron hacerle 13 puntos en la cabeza y los médicos le realizaron curaciones ya que sufrió cortes en una mano tratando de protegerse de los golpes. Asimismo, padece secuelas auditivas y neurológicas.

Por otro lado, desde la Institución afirmaron que los hechos no ocurrieron de esa forma y publicaron un comunicado asegurando que “se realizaron todas las acciones que corresponden según la guía jurisdiccional de intervenciones”. Detallaron que “se está trabajando con los estudiantes, las familias y los docentes implicados en el hecho con el acompañamiento del Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias escolares y la Supervisión Técnica de Educación Secundaria”.

De acuerdo con fuentes judiciales, intervino la Asesoría de Menores y el Ministerio de Educación de Chubut y comentaron que se van a investigar el nivel de responsabilidad de los docentes y directivos a cargo. La causa se caratula en “intento de homicidio” y este viernes se va a llevar a cabo la apertura del caso.

“Fue un hecho lamentable donde resultaron involucrados dos menores de 16 años. El acto está calificado como tentativa de homicidio dada la gravedad de la conducta. Ocurrió en instalaciones de la escuela durante una clase que se estaba dictando a contra turno en el Laboratorio. El agresor ingresó, irrumpió intempestivamente mientras la víctima se encontraba desprevenida, de espaldas. Con la utilización de un fierro de grandes dimensiones lo golpeó en la cabeza”, declaró Ivana Berazategui, la fiscal a cargo de la causa.

Desde el Ministerio Público Fiscal anunciaron que todos los estudiantes involucrados tendrán que declarar en Cámara Gesell. Según la hipótesis de Berazategui, entre la víctima y el atacante existía un enfrentamiento previo el cual, desde la Institución, no supieron intervenir y evitar dicho desenlace.