Drama en Mendoza: manejaba alcoholizado y mató a una nena de 3 años

Una trágica muerte de una nena de tres años se produjo en la tarde del domingo pasado en una ruta de la localidad de Rivadavia, provincia de Mendoza, tras haber sido atropellada por un auto. El conductor tenía 2,31 gramos de alcohol en sangre y quedó detenido.

El hecho ocurrió a las 18.40 horas, cuando el hombre, identificado como Aníbal Balmaceda Palma, manejaba su Chevrolet Aveo gris, patente KBT 778, por la ruta 62, frente al barrio La Libertad de dicha localidad mendocina.

Palma, de 65 años, estaba manejando junto a su esposa. Es residente de Tunuyán y se dirigían hacia el Oeste. La víctima del accidente, Luana Agostina Poso Velazquez, estaba junto a su hermana, de nueve años, quienes se encontraban en la ciclovía. El auto se salió de control y la embistió.

Aldana, la madrina de Luana, comentó a C5N: “Ellas estaban por tomar el té y su hermana, la más grande, vino a comprar al quiosco, que está al frente y adentro del barrio, Luana vino con ella. No había lo que ellas querían comprar, no sé si eran tortitas u otra cosa. Estaban sobre la ciclovía y es ahí donde el auto la atropella”.

Según cámaras de los vecinos, el auto la lleva por delante dos veces: “A Luana la choca por delante y cuando la nena salta para arriba, ahí es cuando la vuelve a tirar”. Inmediatamente después, los vecinos llamaron al 911 y sus padres salieron a auxiliarla. Personal de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado comenzó con la reanimación de la menor, pero luego de 45 minutos, los médicos confirmaron su muerte.

La madrina, en forma de reclamo, agrega: “El hombre, con una falta de conciencia total, intenta cambiarse de lugar como acompañante, y la mujer, con total complicidad, ocupa el lugar de él insinuando ‘ay como voy a atropellar a esa nena’, entonces, si él tiene que pagar, ella también porque es cómplice”.

Con respecto a la situación de la hermana, Aldana añade: “Está muy mal, se siente culpable. Vamos a tratar de hacer lo posible de ver especialistas para que pueda salir adelante porque, más allá de que no fue su culpa, ella se pregunta por qué no la agarro más fuerte o por qué no le hizo un nudo en la mano. Ella la sabía cuidar muy bien, pero son desgracias que pasan con personas inconscientes como el conductor”.

La Ley de Tránsito de Mendoza establece, en el barrio donde se encontraba Luana y su hermana, una máxima de 20 kilómetros: “No hay marcas de freno y a la nena la dejó tirada a más de 50 metros de donde estaba el vehículo, por lo que venía a una velocidad muy alta”.

El conductor fue demorado y la Policía le hizo un test de alcoholemia que resultó positivo: tenía 2.31 gramos de alcohol en sangre, cuando lo permitido para particulares es hasta 0,5 gramos, según la Ley de Tránsito de Mendoza.

La familia de Luana le reclama al gobierno provincial que modifique la Ley 9024 y que se exija lo mismo que la Ley Nacional: “Que el alcohol en sangre para manejar sea cero para todos, nada de 0,5, que sea cero. Para que los conductores tomen consciencia. Esto no le puede pasar a ningún niño más, ni a ninguna persona. Tengo el corazón partido”.

Además, demandan que se haga ‘justicia’: “Si el conductor tenía la edad para poseer licencia de conducir y para manejar, también tiene la edad para estar preso. Porque después salen los abogados a decir que tiene problemas de salud, que tiene tal problema, y que no puede estar en un calabozo. Soy policía y sé las justificaciones que ponen los abogados para poder sacar a sus clientes de la cárcel”.

De esta forma, el hombre fue arrestado por disposición de la Oficina Fiscal de la Comisaría 13, que también secuestró el vehículo. Van a realizar un peritaje de las cámaras de seguridad municipales y de los vecinos de la zona para corroborar los hechos.

Entre lágrimas, Aldana recuerda: “Luana era muy cariñosa, se compraba a todo el mundo, nos sacaba una sonrisa a todos por más que estemos mal. Yo cada vez que llegaba de trabajar, me mandaba un mensaje para irse a mi casa. Ellos se habían ido de vacaciones a Córdoba, yo no sabía que habían llegado sino la hubiese venido a buscar. Ella era todo para nosotros. Se levantaba y le daba un beso a su nona, a su tata, ella comía como tres veces al mediodía porque quería almorzar con todos. Era una niña muy alegre, se reía todo el tiempo, era una niña muy feliz”.